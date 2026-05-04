Smartphones

iPhone 18 Pro: Apple plant eine „aggressive Preis-Strategie“

Autor-Bild
Von
Google News
|

Alles wird teurer und ein Ende scheint noch nicht in Sicht, vor allem die Krise rund um Speicher und RAM ist noch nicht überstanden. Es stellt sich also die Frage, ob Apple beim iPhone 18 Pro im Herbst die Preise ebenfalls etwas anheben wird.

Glaubt man dem Analysten und Insider Jeff Pu, dann peilt Apple eine „aggressive Preis-Strategie“ für die neuen iPhones an. Die Quelle geht nicht ins Detail, aber ich gehe nicht davon aus, dass Apple die Preise für die Pro-Modelle senken wird.

Es wäre aber denkbar, und auch das wäre in der heutigen Zeit „aggressiv“ (für Apple), dass man den Aufpreis abfängt und selbst zahlt und die Preise so wie beim iPhone 17 Pro bleiben. Jedenfalls in der Basis, aber die kommt ja mittlerweile auch mit 256 GB, was vielen reicht. Die Preissprünge danach könnten größer sein.

Apple Watch: watchOS 27 bringt Ultra-Watchface auf die normale Uhr

Apple arbeitet an mehreren neuen Watchfaces (Zifferblätter) für watchOS 27, was wir im Juni sehen werden, so Mark Gurman von…

4. Mai 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / iPhone 18 Pro: Apple plant eine „aggressive Preis-Strategie“
Weitere Neuigkeiten
Postbank Zentrale
Postbank Zinssparen geht in die nächste Runde – 2,7% p. a. für 12 Monate
in Fintech
comdirect bietet Junior-Depot mit Sparplanzuschuss
in Fintech
Sky Logo Header
Sky baut Cinema-Sender um
in Unterhaltung
Microsoft spricht diese Woche „über die Zukunft der Xbox“
in Gaming
Porsche Macan Elektro Proto
Porsche: Verbrenner-Bestseller steuert auf das Ende zu
in Mobilität
Hanseatic Bank spendiert Bonus für die GoldCard
in Fintech
Payback Visa zeigt endlich vorgemerkte Umsätze an
in Fintech
Volkswagen denkt über China-Technik für Europa nach
in Mobilität
X Twitter Logo
Grüne, SPD und Linke ziehen Konsequenz bei X
in Social
BMW M3: So will BMW die Verbrenner-Fans zum Elektroauto locken
in Mobilität