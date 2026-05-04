iPhone 18 Pro: Apple plant eine „aggressive Preis-Strategie“

Alles wird teurer und ein Ende scheint noch nicht in Sicht, vor allem die Krise rund um Speicher und RAM ist noch nicht überstanden. Es stellt sich also die Frage, ob Apple beim iPhone 18 Pro im Herbst die Preise ebenfalls etwas anheben wird.

Glaubt man dem Analysten und Insider Jeff Pu, dann peilt Apple eine „aggressive Preis-Strategie“ für die neuen iPhones an. Die Quelle geht nicht ins Detail, aber ich gehe nicht davon aus, dass Apple die Preise für die Pro-Modelle senken wird.

Es wäre aber denkbar, und auch das wäre in der heutigen Zeit „aggressiv“ (für Apple), dass man den Aufpreis abfängt und selbst zahlt und die Preise so wie beim iPhone 17 Pro bleiben. Jedenfalls in der Basis, aber die kommt ja mittlerweile auch mit 256 GB, was vielen reicht. Die Preissprünge danach könnten größer sein.