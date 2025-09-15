iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite

Es gab mal einen durchaus alten Display-Roadmap-Leak für das iPhone von Apple, der weitestgehend so kam, wie es vorhergesagt wurde. Daher war es auch nie eine große Überraschung, dass erst das iPhone 17 die 120 Hz in diesem Jahr bekam.

Apple: Die „neue“ Dynamic Island

Nur eine Sache kam anders, als angedacht, aber Pläne können sich immer ändern. Face ID ist bis heute nicht unter dem Display und die Dynamic Island ist nicht einen Zentimeter kleiner. Doch jedes Jahr gibt es hier immer mal wieder neue Gerüchte.

Vor der Ankündigung der 17er-Reihe deutete sich an, dass Face ID doch nicht so schnell unter das Display wandern wird, auch nicht 2026. Und das behauptet jetzt auch „Instant Digital“, eine große und sehr bekannte Quelle aus China (von Weibo).

Apple plant für das iPhone 18, iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max eine kleinere Dynamic Island, auch das haben wir schon gehört, aber Face ID und Frontkamera sind noch sichtbar. Die Technik für Face ID dürfte also etwas kompakter werden.

Apple: Das Jubiläums-iPhone kommt

Es steht weiterhin im Raum, dass wir aber 2027, zum 20. Jubiläum des iPhones, ein Modell ohne eine Aussparung sehen könnten. Und wenn, dann maximal mit einem kleinen Loch. Sehen wir also jetzt jedes Jahr eine optische Änderung auf der Front?

Das würde nicht zu Apple passen, also bleibe ich bei meiner Vermutung, dieses ominöse „iPhone aus Glas und ohne Aussparungen“ wird sowas wie das iPhone X im Jahr 2017. Da gab es ja auch noch das normale iPhone 8 und iPhone 8 Plus.

Und ich bleibe dabei, auch wenn es sich dieses Jahr mit Orange angeboten hätte, dass wir bis dahin kein Ultra-Modell sehen, sondern dieses neue iPhone als solches positioniert wird. Also iPhone, iPhone Pro und iPhone Ultra (und noch iPhone Fold).

2026 könnte also sowas wie ein „Übergangsjahr“ für das Apple iPhone werden und man merkt, dass sich Apple ein paar Highlights für das Jubiläum „aufhebt“. Ob man in zwei Jahren aber einen ähnlich großen Wurf wie beim iPhone X abliefern kann?