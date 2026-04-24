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iPhone 2027: Apple plant ein ganz besonderes OLED-Display zum Jubiläum

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Apple feiert 2027 mal wieder ein Jubiläum beim iPhone und es wird, zehn Jahre nach dem iPhone X, wieder ein besonderes Modell geben – das dann auch die Grundlage für kommende iPhones legt. Und es setzt wohl beim iPhone X an.

Nach einigen Jahren mit eher eckigen und kantigen iPhones wird es nächstes Jahr wieder weicher, sehr viel weicher, was ein ganz neues OLED-Display von Samsung Display ermöglichen soll, welches ganz minimal an allen Seiten gebogen ist.

Dieses iPhone wird sich wohl sehr weich und rund anfühlen, wie das iPhone X vor knapp neun Jahren, aber der Effekt beim OLED-Display soll nicht so stark wie bei dem Trend der gebogenen Displays vor ein paar Jahren sein. Ich vermute, dass man in etwa die Optik und auch das Gefühl einer normalen Apple Watch anstrebt.

Apple Watch Series 10 Header

Das Panel soll außerdem dünner und heller sein, durch diesen Schritt reflektiert es aber wohl etwas mehr. Doch Apple bietet seit letzten Jahr eine leichte Schicht auf den iPhone an, die Reflexionen etwas reduziert. Das dürfte man weiter optimieren.

Ich bin gespannt, wie man das mit der Kamera lösen wird, denn beim iPhone X waren die Sensoren noch klein, jetzt sind sie groß und wir haben drei Kameras bei den Highend-Modellen. Ein großer Kamerabuckel könnte das Design zerstören, der Verzicht auf Kameras könnte aber zu einer Situation wie beim iPhone Air führen.

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24. April 2026 | Jetzt lesen →

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