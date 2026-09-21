Smartphones

iPhone Duo: Apple gibt großes Versprechen für die Zukunft ab

Oliver Schwuchow
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1 Kommentar

In einem Monat startet das Apple iPhone Duo in den Verkauf, das erste faltbare iPhone der Marke. Man hat sich, wie viele andere Marken in den letzten Monaten, besonders der Falte beim inneren Display gewidmet und die Einkerbung reduziert.

Doch Apple hatte beim Event noch einen Trick parat, der überraschte, denn durch die matte Oberfläche sieht man die Falte noch weniger. Und das soll auch mit der Zeit so bleiben, das wird nicht schlechter, wie Tom Marieb bei RechRadar betont.

Er bittet die Medien und Nutzer, dass die „daran festhalten“ uind Apple daran messen sollen, der Chef der Hardware-Entwicklung gibt damit ein durchaus großes Versprechen ab. Es wird hier viele Tests nach dem Marktstart im Oktober geben.

Kommentar · 20. September 2026

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  1. Cress 💎
    sagt am

    Ich würde kein Produkt kaufen, wo es ein Versprechen in die Zukunft gibt. Entweder man bereitet sich darauf vor, mit einer sichtbaren Fakte nach paar Monaten zu leben oder muss Tests abwarten.

    Antworten

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