Mobilität

Neues Elektroauto: Tesla will schon wieder Geld vorab haben

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Tesla wird am 1. Oktober den neuen Roadster vorstellen, die zweite Generation des ersten Elektroautos der Marke wurde allerdings schon vor fast einem Jahrzehnt versprochen. Damals wollte man vor dem eigentlichen Verkauf schon 50.000 Dollar von interessierten Kunden haben und dieses Mal wird es auch nicht anders sein.

Potenzielle Kunden können sich schon 10 Tage vor der Ankündigung anmelden und müssen direkt 4.000 Euro dafür auf den Tisch legen, 39.000 Euro kommen dann später dazu. Einen finalen Preis hat Tesla nicht genannt, damals peilte man 250.000 Dollar für eine Founders Edition an. Aber wie gesagt, das ist bald ein Jahrzehnt her.

Wer Autos in dieser Preisklasse kauft, dem wird so eine Summe relativ egal sein, aber auch dieses Mal wird der neue Roadster vermutlich noch mindestens ein Jahr in der Zukunft liegen. Wenn überhaupt, denn nach der letzten Ankündigung von 2017 gibt es Zweifel, ob Tesla dieses Elektroauto überhaupt jemals veröffentlicht.

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  1. Robin 🏆
    sagt am

    Warum denn „schon wieder“? Es hat sich ja nichts geändert. Damals 50 TUSD und jetzt auch…

    Antworten

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