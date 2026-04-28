Ist E20 die Zukunft an der Zapfsäule?

Der Automobilclub von Deutschland bewertet die mögliche Einführung von E20-Kraftstoff als technisch weitgehend unbedenklich für moderne Fahrzeuge mit entsprechender Freigabe.

In der aktuellen Diskussion um alternative Kraftstoffe in Europa verweist der Automobilclub von Deutschland (AvD) auf Überlegungen der Europäischen Kommission zur stärkeren Nutzung von Kraftstoffmischungen mit höherem Bioethanolanteil.

Nach Einschätzung des Clubs können Fahrzeuge, die bereits für E10 freigegeben sind und über moderne Kraftstoffsysteme verfügen, in vielen Fällen auch E20 nutzen. Auch der ADAC befürwortet eine höhere Beimischungsquote.

E20-Kraftstoff und technische Einordnung

E20 gehört laut Umweltbundesamt zu den Ottokraftstoffen und kann bis zu 20 Prozent Bioethanol enthalten, das aus nachwachsenden Rohstoffen wie Getreide oder Zucker gewonnen wird. Der Einsatz soll den Ausstoß fossiler CO₂-Emissionen um bis zu 16 Prozent reduzieren. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Ethanol Eigenschaften besitzt, die im Kraftstoffsystem sowohl reinigend als auch wasserbindend wirken können.

Laut AvD-Sachverständigen kann dies in Einzelfällen zu gelösten Ablagerungen, möglichen Verstopfungen oder Materialbelastungen führen. Bei älteren Fahrzeugen waren zudem Kraftstoffkomponenten häufiger nicht vollständig ethanolbeständig, während moderne Fahrzeuge überwiegend mit Kunststofftanks und angepassten Materialien ausgestattet sind.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hingegen kritisiert die Einführung von E20-Kraftstoff (bis 20 % Bioethanol) scharf und bezeichnet ihn als falsches Instrument für den Klimaschutz.

Wichtige technische Aspekte im Überblick

E20 enthält bis zu 20 Prozent Bioethanol

CO₂-Reduktion bis zu 16 Prozent möglich

Mehrverbrauch gegenüber Benzin kann bis zu sechs Prozent betragen

Moderne Fahrzeuge gelten als weitgehend kompatibel bei E10-Freigabe

Der AvD weist zudem darauf hin, dass der Energiegehalt von Ethanol niedriger ist als bei fossilem Benzin. Dadurch kann sich der Kraftstoffverbrauch erhöhen, was jedoch teilweise durch niedrigere Preise kompensiert werden könnte. Der Club regt außerdem an, steuerliche Entlastungen zu prüfen, um ökologische und wirtschaftliche Effekte auszugleichen.

In der Diskussion sehe ich vor allem einen technologischen Übergangspfad, bei dem E20 kurzfristig eine Rolle spielen kann. Langfristig bleiben jedoch mehrere parallele Lösungen für einen klimafreundlichen Verkehr notwendig, solange die Elektromobilität noch nicht dominiert.