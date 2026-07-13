Mobilität

VW ID Cross kommt diese Woche: Volkswagen teasert Elektroauto an

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Volkswagen hat für 2026 vier vollelektrische und kompaktere Modelle geplant, die bei Seat und Cupra in Spanien vom Band rollen. Die bringen den Raval, der bald den Anfang macht, Skoda bringt den Epiq und man selbst bringt den ersten VW ID Polo.

Doch VW hat ein zweites Modell geplant, welches das Quartett abrundet, den VW ID Cross. Die SUV-Version des elektrischen Polo liegt preislich etwa 3.000 Euro über dem Hatchback und war bereits im Frühjahr auf einem ersten Bild zu sehen.

VW ID Cross als Konzept

Diese Woche ist die Weltpremiere, genau genommen am 15. Juli, und daher hat VW mit den ersten Teasern begonnen. Die günstigen Modelle übertreffen derzeit alle Erwartungen im Konzern und daher werden wir vermutlich in ein paar Jahren noch zwei Modelle in dieser Klasse sehen, ein weiteres von Skoda und eins von Audi.

VW ID Polo: Datum für die günstige Version steht

Volkswagen präsentierte vor ein paar Wochen den VW ID Polo, den man auch schon seit einer Weile konfigurieren kann. Aber…

10. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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