IT-Chaos bei der Deutschen Bahn: Systeme nach DDoS-Angriff wieder online

Die Deutsche Bahn hat nach einer DDoS-Attacke ihre IT-Systeme wieder stabilisiert und die Online-Dienste für Reisende freigegeben.

Ab sofort stehen bahn.de und der DB Navigator nach einer Cyberattacke wieder zur Verfügung. Laut Unternehmensangaben wurden Abwehrmaßnahmen umgesetzt, um die Auswirkungen für Kunden so gering wie möglich zu halten.

Zuvor kam es seit dem gestrigen Nachmittag zu vorübergehenden Einschränkungen in Auskunfts- und Buchungssystemen. Auch am heutigen frühen Morgen meldete die Deutsche Bahn erneut mögliche Störungen, die von IT-Experten untersucht wurden.

Info Ein DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) ist ein Angriff auf ein Computersystem oder eine Webseite, bei dem viele Computer gleichzeitig sehr viele Anfragen schicken. Das überlastet die Server, sodass normale Nutzer die Seite nicht mehr nutzen können.

Stabilisierung der Auskunfts- und Buchungssysteme

Am Dienstag liefen die betroffenen Systeme ab den Abendstunden wieder weitgehend stabil. Davor hatten Störungen die Nutzung von Auskunfts- und Buchungssystemen erschwert.

Laut Mitteilung der Deutschen Bahn arbeiteten IT-Spezialisten kontinuierlich an der Ursachenanalyse und der Entstörung, um die Dienste für Reisende zuverlässig bereitzustellen.