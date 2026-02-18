Angst vor China: EU will Elektroautos „aus Europa“ bevorzugen

Wer eine staatliche Förderung für Elektroautos in der EU möchte, der muss wohl in Zukunft darauf achten, dass 70 Prozent des Autos aus der EU stammen, so ein Bericht der Financial Times. Ein entsprechender Entwurf der EU wird ausgearbeitet.

Ziel sei es, dass man lokale Anbieter bevorzugt, wie es andere Länder und Nationen ebenfalls machen. Das Problem ist nur der Akku, der daher von den 70 Prozent ausgeschlossen ist, bei dem aber „Hauptkomponenten der Fahrzeugbatterie aus der EU stammen müssen“, so die Quelle. Doch selbst das sei aktuell schwierig.

Weitere Details im März erwartet

Es ist bisher noch ein Entwurf und dieser wird noch diskutiert und überarbeitet, bis zur finalen Ankündigung, die wohl im März geplant ist, kann sich das also alles noch ändern. Doch der grundsätzliche Gedanke ist, dass man die Produktion und Werke in der EU besser fördert und so ein besseres Druckmittel gegen China besitzt.

Konzerne wie Volkswagen oder Stellantis haben in den letzten Wochen für ein „Made in Europe“ plädiert, denn wer lokal produziert, der kann nicht mit den sehr schlechten Arbeitsbedingungen in China mithalten – und ist somit auch teurer.

Grundsätzlich keine schlechte Idee, wenn sie gut ausgearbeitet ist und am Ende auch einen Effekt hat und nicht nur mehr Bürokratie bedeutet. Und natürlich muss es realistisch sein, wenn also beispielsweise so gut wie keine Akkuproduktion bei uns vorhanden ist, dann muss man das in den Bedingungen auch berücksichtigen.