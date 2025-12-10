Tarife

ja! mobil und Penny Mobil starten 25-GB-Datenpolster

Autor-Bild
Von
|
Ja Mobil Penny Mobil

Das Unternehmen congstar stellt für ja! mobil und Penny Mobil wie bereits angekündigt ein dauerhaft nutzbares Datenpolster mit 25 GB Zusatzvolumen bereit.

Die Marken ja! mobil und Penny Mobil erweitern ihre Smartphone-Tarife Smart, Smart Plus und Smart Max um ein neues Datenpolster. Laut congstar steht das Angebot ab sofort allen Neu- und Bestandskunden der Tarifgeneration 2025 kostenlos zur Verfügung. Das zusätzliche Datenvolumen greift automatisch, sobald das reguläre Datenpaket verbraucht ist.

25 GB Datenreserve für ein Jahr verfügbar

Das Datenpolster umfasst einmalig 25 GB, die ab Aktivierung für 365 Tage gültig bleiben. Nicht genutzte GB werden übertragen und können in späteren Monaten eingesetzt werden. Damit sollen Kunden auch in Zeiten höheren Datenverbrauchs, etwa auf Reisen oder bei Streaming, flexibel bleiben. Nach Angaben von congstar funktioniert das Polster ebenfalls im EU-Ausland.

Aktivierungsmöglichkeiten

  • Über die Webseite datapass.de ab sofort
  • Ab dem 15. Dezember auch über die ja! mobil und Penny Mobil App
  • Gültig für alle Smart-, Smart Plus- und Smart Max-Tarife ab 2025

Die beiden Marken hatten ihre Smart-Tarife bereits zuvor mit mehr Datenvolumen ausgestattet.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / ja! mobil und Penny Mobil starten 25-GB-Datenpolster
Weitere Neuigkeiten
Wann lohnt sich ein Elektroauto wirklich?
in Dienste
Product Use
Ring Intercom Audio zum neuen Bestpreis: Die Gegensprechanlage für 29,99 € smart gemacht
in Smart Home | Update
Apple iPhone Fold: Über 10 Millionen Einheiten geplant
in Smartphones
Ford Logo Header
Ford: „Wir kämpfen jetzt um unser Überleben“
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Hier sehen wir den neuen Cupra Born für 2026
in Mobilität
Immer mehr Automarken aus China kommen nach Europa
in Mobilität
Facebook Logo Icon Header
Facebook spendiert der App ein neues Design
in Social
Das ist der neue Opel Astra für 2026
in Mobilität
Call Of Duty Cover 2023
Neue Ära für Call of Duty: Entwickler ändern die Strategie
in Gaming
Google spendiert der Pixel Watch neue Software-Funktionen
in Firmware und OS