ja! mobil und Penny Mobil starten 25-GB-Datenpolster

Das Unternehmen congstar stellt für ja! mobil und Penny Mobil wie bereits angekündigt ein dauerhaft nutzbares Datenpolster mit 25 GB Zusatzvolumen bereit.

Die Marken ja! mobil und Penny Mobil erweitern ihre Smartphone-Tarife Smart, Smart Plus und Smart Max um ein neues Datenpolster. Laut congstar steht das Angebot ab sofort allen Neu- und Bestandskunden der Tarifgeneration 2025 kostenlos zur Verfügung. Das zusätzliche Datenvolumen greift automatisch, sobald das reguläre Datenpaket verbraucht ist.

25 GB Datenreserve für ein Jahr verfügbar

Das Datenpolster umfasst einmalig 25 GB, die ab Aktivierung für 365 Tage gültig bleiben. Nicht genutzte GB werden übertragen und können in späteren Monaten eingesetzt werden. Damit sollen Kunden auch in Zeiten höheren Datenverbrauchs, etwa auf Reisen oder bei Streaming, flexibel bleiben. Nach Angaben von congstar funktioniert das Polster ebenfalls im EU-Ausland.

Aktivierungsmöglichkeiten

Über die Webseite datapass.de ab sofort

ab sofort Ab dem 15. Dezember auch über die ja! mobil und Penny Mobil App

Gültig für alle Smart-, Smart Plus- und Smart Max-Tarife ab 2025

Die beiden Marken hatten ihre Smart-Tarife bereits zuvor mit mehr Datenvolumen ausgestattet.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.