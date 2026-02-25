Fintech

Jetzt Geld zurück beim Einkauf: DKB-App mit neuem Cashback startet

Die DKB erweitert ihre iOS-App ab sofort um eine Cashback-Funktion für Visa-Karten und optimiert den Überweisungsprozess.

Mit Version 2.45.1 erhält die DKB-App ein neues Bonusprogramm für Karteninhaber. Nutzer können ausgewählte Angebote aktivieren und bei Einkäufen laut Unternehmensangaben bis zu zehn Prozent Cashback erhalten. Die Aktionen beziehen sich auf wechselnde Partner und Marken. Die Rückvergütung wird automatisch in Euro auf das jeweilige Konto ausgezahlt.

DKB-App 2.45.1 bringt Cashback und technische Verbesserungen

Neben dem Cashback-Programm führt die Bank kleinere funktionale Anpassungen ein. Überweisungsvorlagen werden künftig alphabetisch sortiert, was die Übersicht verbessern soll. Zudem wurde die Fehlerbehandlung im Überweisungsprozess überarbeitet, um Abläufe stabiler zu gestalten.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

  • Cashback mit Visa-Karten nach Aktivierung von Angeboten
  • Automatische Auszahlung des Bonus in Euro
  • Alphabetische Sortierung von Überweisungsvorlagen
  • Optimierte Fehlerbehandlung bei Überweisungen

Ich halte die Cashback-Funktion für eine strategische Ergänzung, da Banken damit verstärkt auf Mehrwertprogramme setzen und sich im Wettbewerb um aktive Kartenumsätze positionieren. Die DKB will mit mehreren Schritten und neuen Produkten ihre Marktposition ausbauen.

Zur DKB →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

DKB 2030: Mehr Depots, mehr Kunden, mehr digitale Angebote

Neobanken aufgepasst: Die DKB will mit klugen Schritten und neuen Produkten ihre Marktposition ausbauen. Die Deutsche Kreditbank (DKB) kündigt Investitionen…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

