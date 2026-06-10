Toyota: Die „größte Angst“ sind Elektroautos

Toyota ist zwar Marktführer in der Automobilbranche, jedenfalls bei Stückzahlen, aber weit abgeschlagen bei Elektroautos. Es gab zwar immer wieder den Ansatz, dass man das ändern möchte, aber so richtig durchgezogen hat es Toyota nie.

Doch im Unternehmen glaubt man auch nicht wirklich an diese elektrische Zukunft und Akio Toyoda von Toyota hat bei Carwow sogar betont, dass seine „größte Angst“ die Elektroautos sind und er mit dieser Meinung mittlerweile allein ist.

Alle steigen auf reine Elektroautos um – das ist für mich die größte Angst. Vor drei oder vier Jahren war ich der Einzige, der gegenüber den Medien sagte, dass ich den Geruch liebe, dass ich den Klang liebe und dass ich Motoren liebe, und dass ich die Arbeitsplätze der Motorenhersteller erhalten möchte.

Toyota: Elektroautos sind langweilig

Wobei man bei Toyota auch weiß, dass eine klimaneutrale Zukunft wichtig ist, aber Elektroautos seien einfach nicht „aufregend“. Und wenn das die Konzernspitze schon nicht glaubt, dann ist klar, dass der restliche Konzern da nicht mitzieht.

Das Auto ist mein Spielzeug. Ich möchte das Auto bauen, das ich gerne in meiner Garage stehen hätte. Wenn ich nur klimaneutrale Autos bauen müsste, wäre das nicht spannend.

Einer Aussage, der ich nach über 100 Elektroautos, die ich in den letzten Jahren im Alltag gefahren bin, nicht zustimmen kann. Ich verstehe, wenn man Elemente des Verbrenners erhalten möchte, aber ich habe beispielsweise mehr Spaß mit einem elektrischen Antrieb (Beschleunigung, Schwerpunkt, Rekuperation und so weiter).

Das ist also eine subjektive Sichtweise. Doch diese Aussagen von Akio Toyoda zeigen, warum Toyota bei dieser Technologie so weit abgeschlagen ist. Wie heißt es aber so schön, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und wir leben in einer Zeit, in der der Erhalt der Erde etwas wichtiger als der „Geruch“ von Autos ist.

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