Mobilität

Toyota: Die „größte Angst“ sind Elektroautos

Autor-Bild
Von
|
Toyota Sport Crossover Header

Toyota ist zwar Marktführer in der Automobilbranche, jedenfalls bei Stückzahlen, aber weit abgeschlagen bei Elektroautos. Es gab zwar immer wieder den Ansatz, dass man das ändern möchte, aber so richtig durchgezogen hat es Toyota nie.

Doch im Unternehmen glaubt man auch nicht wirklich an diese elektrische Zukunft und Akio Toyoda von Toyota hat bei Carwow sogar betont, dass seine „größte Angst“ die Elektroautos sind und er mit dieser Meinung mittlerweile allein ist.

Alle steigen auf reine Elektroautos um – das ist für mich die größte Angst. Vor drei oder vier Jahren war ich der Einzige, der gegenüber den Medien sagte, dass ich den Geruch liebe, dass ich den Klang liebe und dass ich Motoren liebe, und dass ich die Arbeitsplätze der Motorenhersteller erhalten möchte.

Toyota: Elektroautos sind langweilig

Wobei man bei Toyota auch weiß, dass eine klimaneutrale Zukunft wichtig ist, aber Elektroautos seien einfach nicht „aufregend“. Und wenn das die Konzernspitze schon nicht glaubt, dann ist klar, dass der restliche Konzern da nicht mitzieht.

Das Auto ist mein Spielzeug. Ich möchte das Auto bauen, das ich gerne in meiner Garage stehen hätte. Wenn ich nur klimaneutrale Autos bauen müsste, wäre das nicht spannend.

Einer Aussage, der ich nach über 100 Elektroautos, die ich in den letzten Jahren im Alltag gefahren bin, nicht zustimmen kann. Ich verstehe, wenn man Elemente des Verbrenners erhalten möchte, aber ich habe beispielsweise mehr Spaß mit einem elektrischen Antrieb (Beschleunigung, Schwerpunkt, Rekuperation und so weiter).

Das ist also eine subjektive Sichtweise. Doch diese Aussagen von Akio Toyoda zeigen, warum Toyota bei dieser Technologie so weit abgeschlagen ist. Wie heißt es aber so schön, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und wir leben in einer Zeit, in der der Erhalt der Erde etwas wichtiger als der „Geruch“ von Autos ist.

Skoda geht nächsten Schritt beim „günstigen“ Elektroauto

Skoda hat für 2026 nicht nur ein neues Elektro-Flaggschiff geplant, vorher gibt es mit dem Epiq auch ein günstiges Elektroauto.…

8. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Toyota: Die „größte Angst“ sind Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Header
Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Leak nennt Details zum Akku
in Wearables
Wear OS 7 kommt bald: Google bereitet großes Update vor
in Firmware und Updates
Ein neues Kingdom Rush kommt schon bald
in Gaming
Das Zelda-Remake von „Ocarina of Time“ ist offiziell
in Gaming
Siri-Debakel bei Apple: Das sagt die EU dazu
in Firmware und Updates
Dkb Header
DKB gewährt Bonus für Visa Kreditkarte und Girokonto
in Fintech
Sparkasse
Sparkassen starten die Wero-Win-Wochen
in Fintech
Notebooksbilliger Store
NBB: 100 frische Black-Weeks-Angebote gestartet
in Schnäppchen
Euro-Office 1.0 da: Europas Office-Revolution startet jetzt – inklusive Lizenzstreit
in Software
Zelda-Remake, Mario und mehr: Hier verfolgt ihr die Nintendo Direct live
in Events