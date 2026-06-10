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Opel Astra: Neue Generation könnte viele Kunden enttäuschen

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Opel plant nach dem aktuellen Facelift eine komplett neue Generation für den Astra, das hat man diese Woche bereits bestätigt. Nach der Ankündigung gab es noch ein paar Antworten für Medien, so Autocar, und auch einen ersten Teaser.

Florian Huettl , Chef von Opel, hat vor Ort angedeutet, dass die Nachfrage nach klassischen Hatchbacks sinkt und sich Opel anpassen wird, um weiterhin eine sehr breite Masse mit dem Astra anzusprechen. SUVs seien beliebt, so der Opel-Chef.

Opel Astra wird wohl zu einem SUV

Das ist noch keine finale Bestätigung, dass der Opel Astra ein SUV wird, aber man kann es durchaus so auslegen, sonst würde das Opel anders ausdrücken. Laut Opel „steht Astra auch nicht für traditionelle Hatchbacks“, man sei hier flexibler.

Opel nutzt für den kommenden Astra eine neue Plattform von Stellantis, die sich STLA One nennt und zu der es bisher noch keine Details gibt. Eine elektrische Version ist sicher, ein Verbrenner wäre damit aber vermutlich auch noch möglich.

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  1. MM 🌟
    sagt am

    Opel ist klinisch tot und wird nur noch künstlich am Leben gehalten.

    Wenn sich der Standort Rüsselsheim freut, dass die Astra-Produktion dort verbleibt und man gleichzeitig bekannt gibt, dass der neue Astra VOLLSTÄNDIG in Rüsselsheim entwickelt würde, während gleichzeitig 650 Mitarbeiter im Entwicklungszentrum entlassen werden und man eigentlich weder im Bereich Karosserie, Motor und Plattform noch Kompetenzen hat, ist eigentlich alles gesagt.

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