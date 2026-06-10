Marktgeschehen

Threema erweitert OnPrem-Messenger um DualLock-Funktion

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Threema hat seine selbstgehostete Messenger-Lösung um die Sicherheitsfunktion DualLock erweitert.

Mit einem neuen Update für Threema OnPrem führt das Schweizer Unternehmen die Funktion DualLock ein. Sie soll laut Unternehmensangaben dafür sorgen, dass auf geschäftliche Chat-Daten auch dann nicht zugegriffen werden kann, wenn ein verlorenes oder gestohlenes Gerät entsperrt werden kann.

Die Lösung ergänzt die bisherige lokale Verschlüsselung um einen zusätzlichen Schlüssel auf dem Server. Dieser wird beim Öffnen der App automatisch abgefragt. Wird der Zugriff durch einen Administrator deaktiviert oder besteht keine Verbindung zum Server, lässt sich die Anwendung nicht öffnen und gespeicherte Chats bleiben geschützt.

Neue Sicherheitsfunktion für Threema OnPrem

Nach Unternehmensangaben kombiniert DualLock die lokale Datenhaltung auf dem Endgerät mit einer serverseitigen Kontrolle. Dadurch könne der Zugang zu geschäftlichen Informationen auch bei ehemaligen Mitarbeitern oder nach dem Verlust eines Geräts unterbunden werden.

Wichtige Merkmale:

  • Zusätzlicher Server-Schlüssel für den App-Zugriff
  • Sperrung bei Geräteverlust durch Administratoren
  • Selbstgehostete Speicherung auf Unternehmensservern
  • Anbindung an bestehende Verzeichnisdienste

Threema OnPrem ist die selbstgehostete Variante von Threema Work. Laut Threema nutzen mehr als 8.000 Unternehmen, Behörden und weitere Organisationen die Business-Lösung. Die Anwendungen verfügen über Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und lassen sich in bestehende IT-Strukturen integrieren.

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25. Februar 2026 | Jetzt lesen →

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