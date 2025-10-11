News

Joyn steigert Zuschauerzahlen erneut deutlich

Joyn

Joyn verzeichnet im September 2025 ein zweistelliges Wachstum bei Zuschauern und Watchtime.

Die Plattform erreicht 8,7 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren und steigert die Watchtime im Vergleich zum Vorjahresmonat um 35 Prozent.

Das stärkste Wachstum entfaltet sich laut Unternehmensangaben durch die Inhalte „The Power“, „Good Luck Guys“ sowie das NCIS-Franchise. Die Zahlen basieren auf Daten der AGF in Zusammenarbeit mit GfK, AGF SCOPE, Seven.One Entertainment Group und internen Daten von Joyn.

Reality-Formate laufen gut bei Joyn

Joyn erreicht damit laut eigenen Angaben den bisher besten September seiner Geschichte. Das Wachstum ist sowohl bei den Zuschauerzahlen als auch bei der Watchtime zweistellig. Die Reichweite und Beliebtheit der Reality- und Serieninhalte scheinen die wichtigsten Treiber dieser Entwicklung zu sein.

Ich finde es interessant zu sehen, dass Reality-Formate und etablierte Serien offenbar weiterhin starke Wachstumsimpulse liefern. Das zeigt, dass klassische Inhalte im Streaming noch einiges bewegen können.

Fussball

ARD und ZDF übertragen 60 Spiele der Fußball-WM 2026

ARD und ZDF zeigen 60 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Free-TV. Die Sender haben sich mit der Telekom über die…

7. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

