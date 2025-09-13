Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung

Die Streaming-Plattform Joyn meldet im August deutliche Zuwächse bei Reichweite und Nutzung. Nach Angaben des Unternehmens sowie Daten von AGF und GfK stiegen sowohl Zuschauerzahlen als auch Watchtime im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich an.

Laut Unternehmensangaben erreichte Joyn im August 8,7 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das entspricht einem Anstieg der Nettoreichweite um 88,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Video-on-Demand-Nutzung wuchs mit 82 Prozent stark, während die gesamte Watchtime um 51 Prozent zunahm.

Wachstumstreiber und Formate im Fokus

Als erfolgreichstes Format des Monats nennt das Unternehmen die SAT.1-Realityshow „Villa der Versuchung“. Ebenfalls hohe Abrufzahlen verzeichneten laut Joyn das Original „Good Luck Guys“ sowie die Serien „Spreewaldklinik“ und „Die Landarztpraxis“. Grundlage der Angaben sind Daten der AGF in Zusammenarbeit mit GfK sowie interne Auswertungen der Seven.One Entertainment Group.

Die genannten Werte beziehen sich laut Mitteilung auf den Vergleich mit dem Vorjahresmonat. Das Unternehmen hebt dabei hervor, dass die Steigerungen sowohl im Live- als auch im On-Demand-Bereich erzielt wurden. Angaben zum Vergleich mit Wettbewerbern oder zum Marktanteil wurden nicht gemacht

Zu Joyn →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.