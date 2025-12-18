J&T Direktbank optimiert Festgeld-Angebot

Die J&T Direktbank erhöht zum Jahresende vorübergehend die Zinsen für alle Festgeldlaufzeiten.

Laut Mitteilung gelten die neuen Konditionen ab dem heutigen 18. Dezember 2025 für Neu- und Bestandskunden. Die Aktion ist zeitlich befristet und endet am 31. Januar 2026. Danach sollen wieder die regulären Zinssätze gelten.

Neue Festgeldzinsen bis Ende Januar 2026

Im Rahmen der befristeten Aktion steigen die Zinssätze für alle Laufzeiten leicht an. So werden bei ein- und eineinhalbjährigen Anlagen jeweils 2,50 Prozent statt 2,40 Prozent pro Jahr gezahlt.

Für vierjährige Laufzeiten erhöht sich der Zinssatz auf 2,70 Prozent, und bei fünf bis zehn Jahren bietet die Bank künftig bis zu 3,05 Prozent p.a. an. Diese Werte gelten laut J&T Direktbank bis zum Aktionsende Ende Januar.

Festgeldzinsen ab 18.12.2025 bis 31.01.2026 im Überblick:

1 Jahr: 2,50 % statt 2,40 % p.a.

1,5 Jahre: 2,50 % statt 2,40 % p.a.

2 Jahre: 2,60 % statt 2,50 % p.a.

3 Jahre: 2,60 % statt 2,50 % p.a.

4 Jahre: 2,70 % statt 2,60 % p.a.

5 Jahre: 3,05 % statt 2,80 % p.a.

7 Jahre: 3,05 % statt 2,80 % p.a.

10 Jahre: 3,05 % statt 3,00 % p.a.

Zusätzliche Merkmale des Angebots:

Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro je Kunde

Keine Unterscheidung zwischen Neu- und Bestandskunden

Kontoführung und Verwaltung online über App möglich

Tagesgeldzinssatz aktuell 1,75 Prozent p. a.

Die Bank verweist außerdem auf einfache Online-Verwaltung und flexible Zugriffsmöglichkeiten über das ergänzende Tagesgeldkonto.

