J&T Direktbank senkt Hürde: Festgeld jetzt ab 1.000 Euro

Die J&T Direktbank senkt die Mindesteinlage für Festgeld zeitweise auf 1.000 Euro.

Ab sofort gilt bei der J&T Direktbank eine reduzierte Mindesteinlage für Festgeldanlagen. Statt bisher 5.000 Euro können Kunden in dem Zeitraum bis zum 31.05.2026 bereits ab 1.000 Euro einen Festgeldvertrag abschließen.

Nach diesem Zeitraum greift den Angaben zufolge wieder die bisherige Untergrenze von 5.000 Euro. Der maximale Anlagebetrag liegt weiterhin bei 250.000 Euro pro Festgeldvertrag. Die Zinsen werden jährlich zum 30.12. sowie zusätzlich am Ende der Laufzeit auf das Tagesgeldkonto ausgezahlt.

Festgeld der J&T Direktbank: Laufzeiten und Konditionen

Kosten für die Kontoführung fallen laut J&T Direktbank nicht an. Die gesetzliche Einlagensicherung deckt nach EU-Richtlinien bis zu 100.000 Euro pro Person ab. Einzahlungen sind nur vom persönlichen deutschen Referenzkonto oder vom J&T Tagesgeld möglich.

Aktuelle Zinssätze im Überblick:

6 Monate: 2,40 Prozent pro Jahr

12 bis 18 Monate: 2,60 bis 2,61 Prozent pro Jahr

24 bis 48 Monate: 2,80 bis 2,90 Prozent pro Jahr

60 bis 120 Monate: 3,05 Prozent pro Jahr

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Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich oder im Depot-Vergleich.

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