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Apple TV und HomePods „am Ende“: Bereit für neue Hardware

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Apple Homepod 2023 Header

Apple kümmerte sich im Rahmen der WWDC sehr stark um Siri, aber gleichzeitig erstaunlich wenig um die Produkte, die eine Basis im Smart Home sind. Der Apple TV bekommt kaum Neuerungen und nur noch zwei Modelle erhalten tvOS 27.

Beim HomePod sieht es kaum anders aus, denn alle HomePods bekommen zwar Version 27 spendiert, so MacRumors, aber es gibt quasi keine Neuerungen. Zwei Kleinigkeiten sind dabei, ein zuverlässigeres AirPlay und der bekannte AutoMix.

Und sonst? Nichts. Vor allem keine Siri AI, was die zentrale Neuerung von der WWDC 2026 war. Doch es wird nicht das Ende dieser Kategorien sein, ganz im Gegenteil, später in diesem Jahr dürften wir den ganz großen Neustart sehen.

Apple: Neues Siri, neue Hardware

Im Herbst wird wohl ein neuer Apple TV auf den Markt kommen und passend dazu gibt es einen neuen HomePod mini und das „HomePad“, also das kleine Display mit Speaker und Wandhalterung. Alle Produkte sind für die neue Siri AI entwickelt.

Das „Build for Apple Intelligence“, mit dem Apple vor zwei Jahren intensiv warb, ist vergessen, auch bei den iPhones, wo selbst ein iPhone 16 Pro nicht mehr alle neuen Highlights aus iOS 27 erhält. Wir werden in ein paar Wochen den Neustart sehen.

Ich bin gespannt, was diese Produkte können werden, was sie kosten werden und wie das dann mit der Siri AI in der EU aussieht. Ohne diese braucht es das alles nämlich nicht. Das dürfte ein spannender Sommer für einen heißen Herbst werden.

Apple verrät, wie viele bereits iOS 26 nutzen

Früher gab es die aktiven Nutzerzahlen teilweise einmal im Monat, mittlerweile gibt es diese nur noch selten. Aber ein aktueller…

11. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Gerrit 🌟
    sagt am

    Hoffe es kommt auch ein großer HomePod dann mit gleichem Sound. Lasse gerade lieber mein HomePod 1 reparieren weil ich auf einen neuen lieber warte. Gerne auch mit Display aber dann mit dem guten Sound von Gen 1 und 2.

    Antworten

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