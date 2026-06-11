MG2 erstmals gezeigt: Erste Bilder des günstigen Elektroautos

Der MG4 Urban ist noch nicht das untere Ende der Fahnenstange, denn SAIC wird mit dem MG2 noch ein Elektroauto darunter auf den Markt bringen, was ganz klar unter 20.000 Euro kosten und den kommenden VW ID Up herausfordern wird.

Wir wissen seit ein paar Wochen, dass wir den MG2 im Sommer sehen werden und heute hat MG bekräftigt, dass das Elektroauto auf dem Goodwood Festival of Speed nächsten Monat gezeigt wird – und wir haben die ersten Teaserbilder.

Diese wurden offiziell von MG Motor in Großbritannien veröffentlicht und zeigen die Front und einen Teil des Hecks. Basis soll laut Autocar auch wieder die Modular Scalable Platform sein, die MG bereits bei den vielen MG4-Versionen genutzt hat.

Details zum Elektroauto stehen noch aus, aber MG Motor will nicht einfach nur ein billiges Elektroauto auf den Markt bringen, man will „Wert“ schaffen. Die Marke will so langsam, wenn auch nur sehr langsam, weg vom China-Extre-Billig-Image.

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