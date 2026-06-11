Mobilität

MG2 erstmals gezeigt: Erste Bilder des günstigen Elektroautos

Autor-Bild
Von
|

Der MG4 Urban ist noch nicht das untere Ende der Fahnenstange, denn SAIC wird mit dem MG2 noch ein Elektroauto darunter auf den Markt bringen, was ganz klar unter 20.000 Euro kosten und den kommenden VW ID Up herausfordern wird.

Wir wissen seit ein paar Wochen, dass wir den MG2 im Sommer sehen werden und heute hat MG bekräftigt, dass das Elektroauto auf dem Goodwood Festival of Speed nächsten Monat gezeigt wird – und wir haben die ersten Teaserbilder.

Diese wurden offiziell von MG Motor in Großbritannien veröffentlicht und zeigen die Front und einen Teil des Hecks. Basis soll laut Autocar auch wieder die Modular Scalable Platform sein, die MG bereits bei den vielen MG4-Versionen genutzt hat.

Details zum Elektroauto stehen noch aus, aber MG Motor will nicht einfach nur ein billiges Elektroauto auf den Markt bringen, man will „Wert“ schaffen. Die Marke will so langsam, wenn auch nur sehr langsam, weg vom China-Extre-Billig-Image.

Byd Seal U Hybrid

Ansage an VW und Toyota: BYD will die neue Nummer 1 werden

Volkswagen musste seinen ersten Platz vor ein paar Jahren an Toyota abgeben und Tesla verabschiedete sich später aus dem Wettrennen,…

11. Juni 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / MG2 erstmals gezeigt: Erste Bilder des günstigen Elektroautos
Weitere Neuigkeiten
Das Zelda-Remake ist auch ein riskanter Schritt
in Kommentar
Byd Seal U Hybrid
Ansage an VW und Toyota: BYD will die neue Nummer 1 werden
in Mobilität
Youtube Premium Mf
YouTube dreht an der Preisschraube: Nutzer in Deutschland zahlen jetzt deutlich mehr
in Dienste
Playstation Plus Logo
PlayStation Plus: Sony „prüft neue Möglichkeiten“ für das Abo
in Gaming
Tschüss Plug-in-Hybrid? Die Range Extender kommen zu uns
in Mobilität
Cupra macht Tuning-Marke zur Serienausstattung
in Mobilität
Bank of Scotland: Erneute Zinserhöhung für alle Festgeldlaufzeiten
in Fintech
50 GB gratis: ALDI TALK lockt mit neuem Datenbonus
in Tarife
Zukunft von Volkswagen: Fokus wandert auf China-Importe
in Mobilität
Aus für den Tankrabatt: Koalition setzt auf andere Hilfen
in Mobilität