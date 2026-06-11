Das Zelda-Remake ist auch ein riskanter Schritt

Nintendo bringt noch 2026 ein Remake von Zelda: Ocarina of Time für die Switch 2 heraus und hat damit viele Fans der Reihe positiv überrascht. Also wenn sie keine Gerüchte verfolgen, denn wir wissen schon seit Monaten, dass das Remake kommt.

Doch so sehr ich mich darauf freue, es ist auch ein riskanter Schritt für Nintendo. Ocarina of Time ist nicht nur das bestbewertete Zelda aller Zeiten, es ist auch das allgemein bestbewertete Spiel aller Zeiten bei Metacritic mit 99 Punkten (irre).

Es sind aber andere Zeiten als damals und schon die 3D-Version kam ein paar Jahre später „nur“ noch auf 94 Punkte. Was, wenn das Remake den Menschen nicht gefällt und der Ruf als „bestes Spiel aller Zeiten“ mit dem Remake wegfällt?

Das ist ein anderes Zelda

Eine neue Richtung beim Design ist immer riskant bei einem Remake und nicht nur das, es ist eine Zelda-Generation mit zwei Open-World-Spielen aufgewachsen, die ich als sehr seicht bei der Story und sehr leicht beim Gameplay einordnen würde.

Doch ein Ocarina of Time ist ein ganz anderes Zelda, was mich als alten Fan der Marke extrem freut, was aber heutige Spieler abschrecken könnte. Schwerer, eine ganze Ecke dunkler, linearer, kommt das in der heutigen Zeit noch genauso an?

Es war 1998 außerdem das erste 3D-Zelda und hat 3D-Spiele in der Zeit danach geprägt und verändert. Seit BotW und TotK ist sowas aber nicht nur normal, man hat sich auch an eine neue und offene Welt gewöhnt. Und damals haben nur 22 Medien das Zelda bewertet, ein aktuelles Nintendo-Spiel hat 100+ Testberichte.

Ist Nintendo also noch strenger bei Testmuster als sowieso schon?

So sehr ich mich auf das Zelda-Remake freue, es stimmte mich doch ein bisschen skeptisch, dass wir quasi nichts gesehen haben. Es gab eine kleine Preview für den Stil, aber ohne Gameplay bringt uns das nichts, das wird also entscheidend sein.

Mit Blick auf das Lineup der Nintendo Switch 2 rechne ich erst 2027 wieder mit einer vollwertigen Nintendo Direct, da kommt 2026 nicht mehr viel, da Nintendo die Prognose der Konsole gesenkt hat und erst 2027 wieder davon ausgeht, dass die Nachfrage steigt. Aber eine Zelda Direct zum 40. Jubiläum wäre doch möglich.

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