The Last of Us: Ende der HBO-Serie ist bestätigt

The Last of Us wird mit Staffel 3 endgültig enden, das hat Casey Bloys jetzt bei Deadline bestätigt. Craig Mazin, Produzent der Serie, plant die neue Staffel als das große Finale der HBO-Serie. Bisher war unklar, ob noch eine vierte Staffel kommt.

Doch Neil Druckmann ist aus der Serie ausgestiegen und kümmert sich lieber um die Spiele von Naughty Dog. Man hat schon bei Staffel 2 gemerkt, dass die Qualität abgenommen hat. Ich befürchte, dass das beim Finale ähnlich werden könnte.

The Last of Us: Das Spiel geht weiter

Ich bin mal gespannt, wie sie das dann alles in eine Staffel packen wollen, denn ich finde, man merkt, dass sich HBO bei der zweiten Staffel etwas mehr Zeit gelassen und das auf vier Staffeln optimiert hat. Jetzt wird es doch etwas sportlich, um die Geschichte in einer Staffel zu beenden. Apropos beenden, das Spiel geht weiter.

Naughty Dog, das Entwicklerstudio hinter dem Spiel, auf dem die Serie basiert, spricht immer wieder offen über Part 3 von The Last of Us. Spannend wird also auch, ob HBO die Serie irgendwann wieder aufgreift, wenn es ein neues Spiel der Reihe geben sollte. Ich vermute aber nicht, da das Spiel noch in weiter Ferne liegt.

Irgendwie werde ich den Eindruck nicht los, dass das alles anders geplant war und Serie und Spiel irgendwann mit Part 3 hätten vereint werden sollen. Staffel 2 hat mich jedenfalls enttäuscht, aber ich werde die HBO-Serie natürlich noch „abhaken“.

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