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Und noch ein „neuer“ Streamingdienst für Deutschland

Oliver Schwuchow
Von

Ihr habt noch nicht genug Streamingdienste auf eurer Liste? Wunderbar, dann gibt es bald noch eine Option in Deutschland: JustWatch TV. JustWatch kennen einige von euch vielleicht als Suchmaschine für Streaming, wir haben deren Daten auch immer mal wieder aufgegriffen. Jetzt will man es allerdings auch selbst angehen.

Wobei JustWatch TV kein klassischer Streamingdienst ist, denn man bündelt eher das Angebot von bekannten Diensten wie Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street und Vortex Media. Abgesehen von Paramount also eher kleine und unbekannte Player auf dem Markt, aber JustWatch will noch weitere nachreichen.

Im Oktober geht es los, kostenlos mit Werbung, kostenpflichtig ohne Werbung und mit der Option zum Leihen. Daher wird es auch Inhalte geben, die man bei keinem Streamingdienst findet. Die Idee ist, dass JustWatch die Anlaufstelle für alles wird. Man kann als Nutzer auch nach Inhalten anfragen, die dort nicht verfügbar sind.

Ich verstehe den Ansatz von JustWatch TV, aber ohne Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV und Co. wird das eher schwierig. Und man ist aktuell nicht der einzige Anbieter, der alles bündeln möchte. Aber es ist ein Versuch, warum nicht, nur so lernt man, ob die Kunden das nutzen und es eine neue Lösung ist.

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