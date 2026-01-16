KBA-Rückblick: Pkw-Neuzulassungen 2025 mit starkem Plus bei alternativen Antrieben

Mobilität

Der deutsche Pkw-Markt verzeichnete 2025 einen deutlichen Zuwachs bei Neuzulassungen mit alternativen Antrieben.

Mit Abschluss des Jahres 2025 lag die Zahl der neu zugelassenen Personenkraftwagen mit alternativen Antrieben um 25,5 Prozent über dem Vorjahresniveau. Insgesamt wurden 1.684.783 Neuwagen mit Elektro-, Hybrid-, Plug-in-, Brennstoffzellen-, Gas- oder Wasserstoffantrieb zugelassen. Ihr Anteil an allen 2.857.591 Pkw-Neuzulassungen betrug damit 59,0 Prozent.

Fahrzeuge mit Elektroantrieb im weiteren Sinn, also Batterieelektrik, Plug-in-Hybrid und Brennstoffzelle, erreichten 856.589 Neuzulassungen. Das entsprach einem Marktanteil von 30,0 Prozent und einem Plus von 49,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Innerhalb dieses Segments entwickelten sich batterieelektrische Fahrzeuge besonders dynamisch.

Elektroautos und Marken im Vergleich

Reine batterieelektrische Pkw legten 2025 um 43,2 Prozent zu. Mit 545.142 Neuzulassungen erreichten sie einen Anteil von 19,1 Prozent am Gesamtmarkt. Laut den vorliegenden Zahlen entfiel damit knapp jeder fünfte neu zugelassene Pkw auf ein Fahrzeug mit ausschließlich elektrischem Antrieb.

Ausgewählte Ergebnisse nach Marken:

  • Bei alternativen Antrieben führten VW, BMW und Mercedes bei den Neuzulassungen deutscher Marken.
  • Bei Importmarken lagen Seat, Skoda und Toyota vorn.
  • Sehr hohe prozentuale Zuwächse traten vor allem bei Marken mit geringer Ausgangsbasis auf.

Aus meiner Sicht zeigen die Zahlen vor allem, dass sich alternative und elektrische Antriebe 2025 endgültig im Massenmarkt etabliert haben. Trotz einzelner Rückgänge bei bestimmten Marken ist der Trend klar auf breiter Front erkennbar und dürfte den Pkw-Markt auch in den kommenden Jahren prägen.

Alle Daten zu allen Herstellern findet ihr direkt beim KBA (Tabelle unten aufklappen).

