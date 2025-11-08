Marktgeschehen

Kfz-Versicherung im Jahresvergleich deutlich teurer

Unfall

Kfz-Versicherungen waren im September 2025 um 10,9 % teurer als im Vorjahr. Die Kosten für Reparaturen und Inspektionen steigen ebenfalls überdurchschnittlich.

Im September 2025 lagen die Preise für Kfz-Versicherungen um 10,9 % über dem Vorjahresmonat, während die Verbraucherpreise insgesamt um 2,4 % stiegen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.

Laut der Mitteilung verteuerten sich Pkw-Reparaturen um 5,5 %, Inspektionen um 4,8 % und die Pkw-Wäsche um 3,6 % gegenüber September 2024.

Preisauftrieb bei Autounterhalt im Jahresvergleich

Nach Angaben von Destatis entwickelten sich die Unterhaltskosten für Autos über dem allgemeinen Preisniveau. Die genannten Zuwächse für Versicherung, Reparatur, Inspektion und Wäsche übertrafen die Teuerungsrate der Verbraucherpreise im gleichen Zeitraum.

Kernpunkte

  • Kfz-Versicherung: +10,9 % gegenüber September 2024 (VPI gesamt: +2,4 %)
  • Pkw-Reparatur: +5,5 % im Jahresvergleich
  • Pkw-Inspektion: +4,8 % im Jahresvergleich
  • Pkw-Wäsche: +3,6 % im Jahresvergleich

Mittelfristig zeigten sich ähnliche Trends: 2024 lag die Kfz-Versicherung 43,6 % über 2020. Laut Destatis stiegen im selben Zeitraum die Preise für Pkw-Inspektion um 28,3 % und für Pkw-Reparatur um 27,0 %, während die Pkw-Wäsche mit +18,6 % knapp unter dem Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt (+19,3 %) blieb.

Aus meiner Sicht unterstreichen die Zahlen, dass Policen und Werkstattleistungen strukturell teurer werden. Das ist hinreichend belegt. Wer wechseln kann, sollte Tarife und Werkstattkonditionen in diesem Jahr besonders genau vergleichen. Viel lässt sich aber nicht mehr sparen, da alle Versicherungen ordentlich angezogen haben.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stfan 🌟
    sagt am

    Und warum ist das so? Wegen den E Autos, deutlich teurer als Verbrenner in Reparaturen. Wird Zeit das das aufgeteilt wird zwischen Verbrenner und E Autos. Jeder soll sein Anteil selber zahlen und nicht quer Subventionieren.

    Antworten

