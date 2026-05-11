Google Pixel: Rätsel um Bootloop-Fehler – auch Mai-Update bringt wohl keine Klarheit

Das März-Update für Google Pixel sorgte wie bereits von uns berichtet für schwere Bootloop- und Black-Screen-Probleme. Inzwischen ist das Mai Update da und ein klarer Fix weiterhin nicht bestätigt

Nach dem Update mit der Versionsnummer CP1A.260305.018 melden Nutzer im offiziellen Google Issue Tracker anhaltende Probleme mit Pixel-Geräten. Betroffene Smartphones geraten demnach in Bootloops oder bleiben mit schwarzem Bildschirm hängen. Die Geräte lassen sich dadurch teilweise nicht mehr verwenden.

Der Fehler ist unter der Nummer 496495772 öffentlich dokumentiert. Trotz der inzwischen veröffentlichten Mai-Aktualisierung gibt es laut dem Feedback bislang keinen klar ausgewiesenen Fix für das Problem. Auch in den bekannten Update-Hinweisen wird kein eindeutiger Lösungseintrag genannt.

Google Pixel: Bootloop-Probleme nach Update dauern an

Für Nutzer bedeutet das laut den Schilderungen weiterhin mögliche Datenverluste und fehlende Wiederherstellungsoptionen. Zudem kritisieren Betroffene die aus ihrer Sicht unklare öffentliche Kommunikation rund um Ursache, Zeitplan und verfügbare Recovery-Maßnahmen.

Die wichtigsten Kritikpunkte:

Bootloops und Black-Screen-Fehler seit März 2026

Kein klar dokumentierter Fix im Mai-Update

Teilweise unbrauchbare Geräte

Unsicherheit bei Datensicherung und Wiederherstellung

Ich halte den Fall weiterhin für relevant über einen gewöhnlichen Softwarefehler hinaus, weil die Probleme laut den öffentlichen Meldungen bereits seit mehreren Monaten ohne klar kommunizierte Lösung bestehen.