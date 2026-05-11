Vodafone startet exklusiv mit neuer FRITZ!Box mit Wi-Fi 7

Vodafone erweitert sein DSL-Angebot ab sofort um die neue FRITZ!Box 7630 mit Wi-Fi 7. Damit ist man der erste Anbieter am Markt, der das neue Modell für Endkunden verfügbar macht.

Vodafone bietet ab sofort (und vorerst exklusiv) die FRITZ!Box 7630 für seine DSL-Kunden an. Der Router unterstützt Wi-Fi 7 und richtet sich laut Unternehmensangaben an Nutzer, die Wert auf schnelle und stabile WLAN-Verbindungen legen. Die neue Box ergänzt das bestehende DSL-Portfolio im mittleren Preisbereich. Vorgestellt wurde das Gerät bereits im August 2025.

Die FRITZ!Box 7630 unterstützt Supervectoring mit bis zu 300 Mbit/s und soll damit für moderne DSL-Anschlüsse geeignet sein. Außerdem gehören Funktionen wie FRITZ!OS, Mesh-WLAN und eine integrierte Telefonanlage zur Ausstattung. Vodafone bietet das Gerät wahlweise zur Miete oder zum Kauf an.

FRITZ!Box 7630 soll Home-Office und Streaming unterstützen

Kostenpunkt?

Miete ab 6,99 Euro pro Monat möglich

Kaufpreis liegt bei 159,90 Euro

FRITZ!Box 7630 Eckdaten

Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s

WLAN Mesh, 2 × 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)

1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart Home über DECT ULE

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Wann die FRITZ!Box 7630 im freien Handel startet, ist noch unklar.

Zum Tarifvergleich für Festnetz-Internet →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.