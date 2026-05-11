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Vodafone startet exklusiv mit neuer FRITZ!Box mit Wi-Fi 7

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FRITZ!Box 7630

Vodafone erweitert sein DSL-Angebot ab sofort um die neue FRITZ!Box 7630 mit Wi-Fi 7. Damit ist man der erste Anbieter am Markt, der das neue Modell für Endkunden verfügbar macht.

Vodafone bietet ab sofort (und vorerst exklusiv) die FRITZ!Box 7630 für seine DSL-Kunden an. Der Router unterstützt Wi-Fi 7 und richtet sich laut Unternehmensangaben an Nutzer, die Wert auf schnelle und stabile WLAN-Verbindungen legen. Die neue Box ergänzt das bestehende DSL-Portfolio im mittleren Preisbereich. Vorgestellt wurde das Gerät bereits im August 2025.

Die FRITZ!Box 7630 unterstützt Supervectoring mit bis zu 300 Mbit/s und soll damit für moderne DSL-Anschlüsse geeignet sein. Außerdem gehören Funktionen wie FRITZ!OS, Mesh-WLAN und eine integrierte Telefonanlage zur Ausstattung. Vodafone bietet das Gerät wahlweise zur Miete oder zum Kauf an.

FRITZ!Box 7630 soll Home-Office und Streaming unterstützen

Kostenpunkt?

FRITZ!Box 7630 Eckdaten

  • Unterstützt DSL inkl. Supervectoring 35b bis 300 MBit/s
  • WLAN Mesh, 2 × 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s (Wi-Fi 7)
  • 1 x 2,5-GBit/s-WAN/LAN-Anschluss und 3 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s
  • 1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker
  • Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)
  • Smart Home über DECT ULE
  • FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Wann die FRITZ!Box 7630 im freien Handel startet, ist noch unklar.

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  1. P45 🔅
    sagt am

    Preislich hätte ich da einen Aufschlag auf die 7530ax erwartet, 160€ sind eigentlich ganz okay. Die Frage wäre, ob es ein Vodafone Branding der Firmware gibt, oder ob es sich um eine „freie“ Box handelt, die man problemlos auch an anderen Provider Anschlüssen nutzen kann.

    Antworten

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