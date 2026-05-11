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Das Ende des Vorzeige-Elektroautos von Tesla

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Mit dem Tesla Roadster fing alles an, doch den Durchbruch erreicht man erst mit dem Tesla Model S, welches dann die Grundlage für das Tesla Model X war. Doch die beiden Flaggschiffe wurden nicht gut gepflegt und daher ist jetzt Schluss.

Tesla bestätigte bereits das Ende der beiden Elektroautos und über X hat Tesla jetzt mitgeteilt, dass das letzte Model S vom Band lief. Es wird übrigens nicht an einen Kunden überreicht, sondern bleibt bei Tesla und wird im Museum zu sehen sein.

Mal schauen, ob es in Zukunft wieder ein Flaggschiff bei Tesla geben wird, was zeigt, was technisch bei der Marke möglich ist. Es könnte der Tesla Roadster 2.0 werden, aber wie und wann dieser kommt, ist unklar (angeblich ja noch im Mai).

Doch Tesla hat seinen Kurs geändert und fokussiert sich auf die beiden Bestseller und das autonome Fahren ist noch stärker ins Zentrum gerückt. Gut möglich, dass ein günstigeres Elektroauto kommt, aber Modelle über dem 3er und Y stehen im Moment nicht im Raum (und der Roadster ist ja auch eher ein reiner Sportwagen).

Mich überrascht es nicht, ich habe bei meinem Test des Tesla Model X von 2025 betont, dass man es entweder richtig überarbeiten oder einstellen sollte. Schade, dass es eingestellt wurde, ich hätte lieber ein großes Upgrade bei beiden gesehen.

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11. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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