KI begeistert Millionen, trotzdem wollen viele lieber ohne sie leben

Eine Bitkom-Umfrage zeigt, dass viele Menschen KI nutzen, zugleich aber erhebliche Vorbehalte bestehen.

Laut einer repräsentativen Befragung des Digitalverbands Bitkom verwenden inzwischen 58 Prozent der Menschen in Deutschland Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz. Besonders unter den Nutzern fällt das Urteil häufig positiv aus.

77 Prozent geben an, dass ihnen KI Spaß mache, während 76 Prozent sagen, die Technik erleichtere ihren Alltag. Für 41 Prozent der Anwender ist KI inzwischen die erste Anlaufstelle bei vielen Fragen.

Gleichzeitig zeigt die Umfrage auch eine deutliche Skepsis gegenüber der Technologie. Insgesamt würden 42 Prozent der Befragten lieber in einer Welt ohne KI leben. Unter den Menschen, die KI bislang nicht nutzen, liegt dieser Wert sogar bei 58 Prozent. Aber auch knapp ein Drittel der Nutzer äußert laut Bitkom diesen Wunsch.

Viele Menschen fühlen sich durch KI überfordert

Wer KI regelmäßig nutzt, bewertet die Technologie zwar überwiegend positiv, berichtet aber teilweise auch von Unsicherheit. Jeweils 26 Prozent der Nutzer fühlen sich durch KI abgehängt oder überfordert.

Unter den Nichtnutzern liegen diese Werte deutlich höher. Dort geben 59 Prozent an, sich abgehängt zu fühlen, während 57 Prozent von Überforderung sprechen.

Wichtige Ergebnisse der Umfrage:

58 Prozent der Deutschen nutzen KI

77 Prozent der Nutzer haben Spaß an KI

41 Prozent nutzen KI als erste Informationsquelle

42 Prozent würden lieber ohne KI leben

Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst erklärt in diesem Zusammenhang, die schnelle Entwicklung von KI sorge bei vielen Menschen für Verunsicherung. Er sprach sich für breitere Bildungsangebote aus, damit Menschen aller Altersgruppen einen leichteren Zugang zur Technologie erhalten.

Ich finde die Ergebnisse interessant, weil sie zeigen, wie eng Begeisterung und Skepsis bei neuen Technologien gleichzeitig nebeneinander bestehen können.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗