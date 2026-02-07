KI plant den Winterurlaub? Mehrheit der Deutschen offen für neue Technik

Die Marke Visa berichtet, dass eine Mehrheit der Menschen in Deutschland künstliche Intelligenz für die Planung von Winterurlauben in Betracht zieht.

Laut einer von Visa in Auftrag gegebenen Umfrage kann sich mehr als jeder zweite Befragte aus Deutschland vorstellen, künftig KI zur Planung eines Winterurlaubs zu nutzen. Hauptgrund ist nach Unternehmensangaben die erwartete Zeitersparnis.

Bereits 43 Prozent gaben an, KI tatsächlich für Organisation oder Buchung ihres Wintersporterlebnisses eingesetzt zu haben. Im Vergleich zu anderen zentraleuropäischen Ländern liegt Deutschland damit vorne.

Neben der Planung spielt auch das Bezahlen eine Rolle. Nach Angaben aus der Umfrage nutzen Winterurlauber aus Deutschland vor Ort überwiegend Kartenzahlung. Mit 46 Prozent ist sie die meistgenannte Bezahlmethode und liegt deutlich vor Bargeld.

Winterurlaub und wirtschaftliche Effekte des Wintersports

Das Interesse am Wintersport bleibt laut Umfrage hoch. Rund 72 Prozent der Befragten aus Deutschland waren in den vergangenen drei Jahren in einer Wintersportregion im Urlaub. Mehr als die Hälfte fühlt sich durch die Olympischen und Paralympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 zusätzlich motiviert, selbst aktiv zu werden.

Zentrale Ergebnisse laut Visa

56 Prozent würden KI zur Winterurlaubsplanung nutzen

43 Prozent haben bereits KI eingesetzt

46 Prozent zahlen im Winterurlaub überwiegend mit Karte

Ausgaben in europäischen Skigebieten stiegen um 14,3 Prozent

Ergänzend verweist Visa auf eigene Zahlungsdaten, nach denen die Ausgaben in europäischen Skigebieten gegenüber 2024 deutlich zugenommen haben. Besonders stark war der Anstieg in Österreich, Polen und Frankreich. Laut Unternehmensdaten reisen Winterurlauber aus Deutschland überwiegend ins Ausland, vor allem nach Österreich und in die Schweiz.