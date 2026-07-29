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KI unter Aufsicht: Bafin bekommt neue Macht im Finanzsektor

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Die Bafin überwacht künftig KI-Systeme von Banken, Versicherern und anderen Finanzunternehmen.

Der deutsche Gesetzgeber erweitert das Mandat der Bafin mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Durchführung der europäischen KI-Verordnung. Die Behörde übernimmt damit die Marktüberwachung für KI-Systeme, die direkt mit einer regulierten Finanztätigkeit verbunden sind.

Bafin kontrolliert KI-Einsatz im Finanzsektor

Die Aufsicht prüft unter anderem Transparenzpflichten für KI-Systeme, die direkt mit Menschen interagieren. Dazu zählen beispielsweise Chatbots in der Kundenkommunikation. Auch verbotene KI-Praktiken sowie Hochrisiko-KI fallen in den neuen Zuständigkeitsbereich.

Zu den Hochrisiko-Anwendungen gehören laut Bafin etwa Systeme zur Kreditwürdigkeitsprüfung bei Banken sowie KI zur Risikobewertung in der Lebens- und Krankenversicherung. Die Behörde will ihre Marktüberwachung mit der bestehenden Unternehmensaufsicht verbinden. Bei Verstößen gegen die KI-Verordnung kann sie Bußgelder verhängen.

Die wichtigsten Fristen:

  • Bestimmte KI-Praktiken sind seit dem 2. Februar 2025 verboten.
  • Erste Transparenzpflichten gelten ab dem 2. August 2026.
  • Anforderungen für Hochrisiko-KI greifen ab dem 2. Dezember 2027.

Die Zuständigkeit der Bafin beschränkt sich auf KI-Systeme mit direktem Bezug zu regulierten Finanztätigkeiten. Anwendungen etwa im Personalmanagement von Finanzunternehmen überwacht dagegen die Bundesnetzagentur.

Laut Bafin sollen Transparenz, Diskriminierungsfreiheit und Risikomanagement beim KI-Einsatz eine zentrale Rolle spielen.

Ich halte eine klare Zuständigkeitsverteilung für durchaus sinnvoll, da Finanzunternehmen so besser erkennen können, welche Aufsichtsbehörde für ihre KI-Anwendungen zuständig ist. Zukünftig wird es vor allem spannend sein, wie schnell und zuverlässig Verstöße erkannt und geahndet werden.

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