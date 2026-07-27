Revolut bietet Private-Market-Fonds in Deutschland an

Das Finanzunternehmen Revolut bietet deutschen Privatanlegern ab sofort Zugang zu ausgewählten Private-Market-Fonds.

Das Unternehmen startet das Angebot nach eigenen Angaben mit Fonds von Apollo, Hamilton Lane und Partners Group. Investiert werden kann über die Revolut App in die Bereiche Private Equity, Private Credit und Private Infrastructure. Die Fonds richten sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.

Revolut setzt auf Private Markets nach ELTIF 2.0

Die Fonds sind laut Revolut im Rahmen des EU-Regelwerks ELTIF 2.0 strukturiert. Zum Einsatz kommen sogenannte Evergreen-Fonds, die bereits in ein bestehendes Portfolio investieren. Regelmäßige Rücknahmefenster sollen grundsätzlich einen Verkauf der Anteile ermöglichen.

Wichtig für Anleger:

Die Fonds bleiben grundsätzlich illiquide.

Rücknahmen sind nicht garantiert und können eingeschränkt werden.

Ein mehrjähriger Anlagehorizont ist vorgesehen.

Ein Kapitalverlust ist möglich.

Revolut erklärt, dass ein eigenes Team die angebotenen Fonds unter anderem hinsichtlich Anlagestrategie, bisheriger Entwicklung und operativer Widerstandsfähigkeit prüft. Die Auswahl der Fonds beseitigt jedoch nicht die mit Private Markets verbundenen Risiken, logisch.

Das neue Angebot ergänzt bestehende Anlageprodukte von Revolut wie Aktien, ETFs, Geldmarktfonds, Anleihen und den Robo-Advisor. Welche Private-Market-Fonds jeweils verfügbar sind, hängt vom Land ab. Die Produkte sind zudem mit Gebühren und weiteren Bedingungen verbunden.

Info Private Markets sind nicht börsennotierte Anlagen, bei denen Anleger beispielsweise in private Unternehmen, Kredite oder Infrastrukturprojekte investieren, statt Aktien oder Anleihen an der Börse zu kaufen.

Ich finde den Schritt vor allem deshalb interessant, weil Private Markets damit leichter über eine bekannte App erreichbar werden. Gleichzeitig sollte man die eingeschränkte Liquidität und das Verlustrisiko nicht ausblenden.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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