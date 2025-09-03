Kingdom Rush Battles kommt: Tower Defense als Multiplayer-Spiel

Ironhide ist eines meiner Lieblings-Entwicklerstudios für mobile Geräte, denn ich bin ein Fan von Tower Defense als Genre bei Spielen und die Kindom Rush-Reihe gehört für mich zu den besten. Jetzt gibt es allerdings einen ganz neuen Ansatz.

Mit Kingdom Rush Battles startet das erste Multiplayer-Spiel der Reihe, welches am 9. Oktober kostenlos für Android und iOS erscheinen wird. Multiplayer bei Tower Defense, greift dann einer an? Nein, beide Spieler verteidigen hier ihre Basis.

Die Idee ist, dass man auf der gleichen Map mit den gleichen Gegnern antritt und wer länger durchhält, der gewinnt. Dazu gibt es Extras, die Gegner ärgern oder es euch erleichtern und man kann die Helden und Türme immer weiter upgraden.

Ich spiele Kingdom Rush Battles seit einigen Tagen und bisher ist der Eindruck gut, ich hatte nach ein paar Anläufen direkt das „komm, noch eine kurze Runde“-Gefühl (was bei solchen Spielen wichtig ist). Leider ist es aber auch vollgemüllt mit In-App-Käufen, auch wenn ich diese bisher nicht benötigt habe und auch nicht kaufen will.

Doch als kostenpflichtiges Premium-Spiel funktioniert so ein Titel in der heutigen Zeit logischerweise nicht mehr, auch wenn das mir lieber wäre. Ich schaue es mir bis zum Release weiter an, sollte man kostenlos durchkommen, auch wenn es hier und da länger für Upgrades benötigt, dann würde mir das vielleicht sogar reichen.

Als Fan der Reihe kommt man nämlich durchaus auf seine Kosten.