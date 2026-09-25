Handel

Kleinanzeigen analysiert Chats mit KI: Ein Schalter stoppt die Funktion

René Hesse
Von
Bild: Kleinanzeigen

Kleinanzeigen analysiert Nachrichten mit KI, um Verkäufern automatische Antwortvorschläge anzubieten. Wer das nicht möchte, muss aktiv werden.

Eine Datenschutzeinstellung von Kleinanzeigen sorgt aktuell auf Reddit für Diskussionen. Die Funktion trägt die Bezeichnung „KI-Analyse von Deinen Nachrichten“ und wertet Nachrichten mithilfe von KI-Modellen aus. Ziel ist es, Verkäufern einen Antwortvorschlag zu generieren und damit schnellere Antworten zu ermöglichen.

Die Analyse lässt sich in den Datenschutzeinstellungen (Im Hauptmenü „Meins“ → Zahnrad rechts oben → Datenschutz) abschalten. Kleinanzeigen erklärt dort ausdrücklich, dass nach der Deaktivierung des Antwortvorschlags keine entsprechende Analyse mehr stattfindet. Damit handelt es sich bei dieser Auswertung um eine „optionale Komfortfunktion“.

Kleinanzeigen erklärt die KI-Analyse von Nachrichten

Personenbezogene Daten werden nach Angaben von Kleinanzeigen nicht für das Training der KI verwendet. Die für die Funktion genutzten Informationen würden unter Einhaltung von Datenschutzstandards anonymisiert. Als Beispiel nennt das Unternehmen eine Datenfilterung.

Für Nutzer sind vor allem diese Punkte relevant:

  • KI-Modelle analysieren Nachrichten für Antwortvorschläge.
  • Die Funktion richtet sich an Verkäufer und soll schnellere Antworten ermöglichen.
  • Personenbezogene Daten sollen nicht zum KI-Training verwendet werden.
  • Kleinanzeigen gibt an, die verwendeten Daten zu anonymisieren.
  • Die KI-Analyse kann in den Datenschutzeinstellungen deaktiviert werden.

Davon zu unterscheiden sind automatische Prüfungen zum Schutz der Plattform. Kleinanzeigen beschreibt in seiner Datenschutzerklärung auch Filtermechanismen für Nachrichten, etwa zur Erkennung unerwünschter oder rechtswidriger Inhalte. Die im Screenshot gezeigte abschaltbare KI-Analyse dient dagegen ausdrücklich den Antwortvorschlägen.

Ich finde die Abschaltmöglichkeit grundsätzlich sinnvoll. Entscheidend ist für mich aber, dass Nutzer klar erkennen können, dass ihre Nachrichten für eine Komfortfunktion analysiert werden.

Eine solche Einstellung sollte deshalb möglichst transparent und leicht auffindbar sein. Beziehungsweise man muss überhaupt erst mal wissen, dass es diese Einstellung gibt. Ihr seid nun informiert und könnt handeln, falls ihr wollt.

Handel · 23. September 2026

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