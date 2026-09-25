Vodafone baut Gigabit-Reichweite deutlich aus

Vodafone erreicht nach eigenen Angaben inzwischen 31,5 Millionen Haushalte in Deutschland mit Gigabit-Internet.

Damit kamen innerhalb eines Monats rund 200.000 Haushalte hinzu. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung können laut Vodafone inzwischen Gigabit-Anschlüsse über Kabel oder Glasfaser nutzen.

Vodafone erweitert Kabel- und Glasfasernetze

Im August führte Vodafone 171 Optimierungen in 53 Städten und Gemeinden durch. Rund 52.000 Haushalte sollen dadurch zusätzliche Kapazitäten erhalten. Dazu zählen 154 Netz-Segmentierungen und 17 Fiber-Deep-Projekte.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

31,5 Millionen Haushalte mit Gigabit-Verfügbarkeit

15,6 Millionen Glasfaser-Anschlüsse vermarktbar

400.000 zusätzliche Glasfaser-Anschlüsse seit Juli

mehr als 1 Million Haushalte durch OXG erschlossen

Neue OXG-Projekte umfassen mehr als 33.000 Haushalte in Fürth und 36.900 in Würzburg. Für Osnabrück sind weitere 5.500 Anschlüsse geplant. In Braunschweig und Landshut wurden Partnerschaften für insgesamt 13.000 Haushalte vereinbart.

Ich finde vor allem den Zuwachs bei der Glasfaser-Vermarktung interessant. Entscheidend für Kunden bleibt aber, wie schnell aus angekündigter oder verfügbarer Infrastruktur tatsächlich buchbare Anschlüsse vor Ort werden.

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