GTA 6: Die 400 Euro teure „Vice City Collection“ stößt auf Kritik

Rockstar reizt es bei GTA 6 doch zunehmend aus, denn Fans, die alle Inhalte des Spiels zum Start zocken wollen, mussten bereits 100 Euro auf den Tisch legen. Es folgte die Bitte für ein Netflix-Abo, wenn man die Preview mit Gameplay direkt am Abend schauen wollte und dann bat man beim neuen Album wieder zur Kasse.

Diese Woche wollte es Rockstar dann aber wirklich wissen, denn mit „Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection“ wurde die Sammeledition für das Spiel gezeigt. Doch das Feedback dazu ist eher negativ, selbst bei den Fans in sozialen Medien, denn die Box kostet 400 Euro und der Inhalt gefällt vielen nicht.

Sammelobjekte wie die „Macca the Gator“-Figur sind ja noch ganz nett, aber da sind eben auch Inhalte drin, welche die Kosten nach oben treiben. Alleine die Brille von Oakley kostet gut 150 Euro oder mehr im Handel. Wer also keine Sonnenbrille braucht, der zahlt viel Geld für die Box. Und der Rest der Box ist auch eher „okay“.

Interessant ist daher, dass man die Box weiterhin im Shop von Rockstar kaufen kann, das war beim Album anders, die limitierte Vinyl war direkt weg. Vielleicht hat Rockstar auch sehr viele Collector’s Boxen bestellt, das weiß ich natürlich nicht, aber ich hätte gedacht, dass die Kollektion nach wenigen Minuten ausverkauft ist.

Ein Leak, kurz vor der Ankündigung, deutete übrigens weiteres Merch für GTA 6 an, was teilweise auch besser als der Inhalt der Box (so meine Meinung) klingt. Aber man merkt, dass das „Marketing“ für GTA 6 nicht nur auf das Spiel ausgelegt ist, Take-Two will den Hype nutzen und auch viele Inhalte rund um das Spiel verkaufen.

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