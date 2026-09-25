Fintech

easybank startet mit 75 Euro Kreditkarten-Bonus

René Hesse
Von

Die easybank erhöht das Startguthaben ihrer Visa-Kreditkarte ab sofort auf 75 Euro an.

Neukunden müssen innerhalb der ersten vier Wochen nach Kontoeröffnung mindestens 100 Euro mit der Kreditkarte umsetzen, um den Bonus zu erhalten. Zusätzlich ist eine Einwilligung in Produktinformationen per E-Mail und/oder Push-Nachricht erforderlich. Diese muss mindestens bis zur Auszahlung bestehen.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

  • 75 Euro Startguthaben für Neukunden
  • Die Aktion ist befristet und gilt bis einschließlich 08.10.2026
  • Mindestens 100 Euro Kartenumsatz in vier Wochen
  • Keine Jahres- oder Auslandseinsatzgebühr laut easybank
  • Bis zu 50 Tage zinsfreies Zahlungsziel
  • Bis zu 1.000 Euro Sofortüberweisung nach Beantragung möglich

Die Gutschrift soll spätestens zwölf Wochen nach Erreichen des Mindestumsatzes und fristgerechter Einwilligung erfolgen. Die Zustimmung zu Werbung kann jederzeit widerrufen werden. Ohne sie entfällt allerdings der Bonus.

Zur easybank Visa →

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