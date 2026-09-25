Die Ära der Kopfhörer mit WLAN ist da

Qualcomm wollte eigentlich schon vor ein paar Jahren die Ära der Kopfhörer mit WLAN einleiten, damals mit der S7-Plattform, aber die Lösung war nicht optimal und so setzte sich das nicht durch. Jetzt wagt Qualcomm einen neuen Anlauf.

Mit dem neuen Snapdragon Sound Elite Gen 2 gibt es bei Qualcomm dieses Mal direkt noch den WLAN-Chip (Wi-Fi 6E), man muss diesen nicht extra einbauen.

Durch diesen Schritt werden wir also schon sehr bald neue Flaggschiff-Modelle mit WLAN sehen, die Musik dann theoretisch in etwas besserer Qualität und ohne euer Smartphone streamen können (wie bei Sonos). Konkrete Kopfhörer wurden bisher allerdings noch nicht angekündigt, dürften aber Ende 2026 und 2027 erscheinen.

Einen Teaser gab es von Qualcomm übrigens auch noch, denn mit Bose arbeitet man an einer „neuen und intelligenten Lösung“ für Kopfhörer. Es würde mich nicht wundern, wenn der neue Chip auch für Kopfhörer mit einer Kamera ausgelegt ist.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗