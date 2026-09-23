Handel

Mehr als Punkte sammeln: PAYBACK startet eigenen Shopping-Bereich

René Hesse
Von
PAYBACK (KI)

PAYBACK erweitert seine App um „PAYBACK Produkte“ und ermöglicht damit erstmals den direkten Einkauf Tausender Artikel.

Der neue Shopping-Bereich startet zunächst als frühe Beta-Version. Mehr als 35 Millionen PAYBACK-Kunden können Produkte suchen, bezahlen und die Bestellbestätigung erhalten, ohne die App zu verlassen. Die dabei gesammelten PAYBACK-Punkte werden automatisch gutgeschrieben.

Damit erweitert PAYBACK seinen bisherigen E-Commerce-Marktplatz mit mehr als 700 Partnern. Das Unternehmen will die App stärker als zentrale Plattform für Shopping, Sparen und das eigene Bonusprogramm positionieren.

PAYBACK Produkte startet mit mehreren Kategorien

Zum Start umfasst das Angebot mehrere große Produktbereiche:

  • Elektronik sowie Wohnen
  • Heim und Garten
  • Mode und Sport
  • regelmäßige Coupons mit Extra-Punkten

Das Sortiment, die Zahl der Verkäufer und die Funktionen sollen laut PAYBACK in den kommenden Monaten deutlich wachsen. Händler und Marken bieten ihre Waren direkt über den Marktplatz an. Technisch arbeitet PAYBACK unter anderem mit dem Marktplatzanbieter Mirakl zusammen.

„PAYBACK Produkte“ ist aktuell in der PAYBACK-App unter „Services“ zu finden. Für mich ist der Schritt durchaus spannend: PAYBACK rückt damit vom reinen Bonusprogramm weiter in Richtung Shopping-Plattform. Entscheidend wird sein, ob Sortiment und Preise Kunden einen echten Grund geben, direkt über die App einzukaufen. Bisher schaut es nicht danach aus, aber ist ja auch alles noch „Beta“.

Handel · 23. September 2026

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