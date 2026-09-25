Xbox macht negative Schlagzeilen: Microsoft geht in die Offensive

Microsoft kürzt die Xbox-Sparte seit Monaten massiv zusammen und diese Woche hat sich auch Tom Warren das Thema bei The Verge vorgenommen. Es sieht nicht gut für die Konsole aus, bei Microsoft „klingeln die Alarmglocken“, so die Quelle.

Microsoft: Wir sind mit GTA 6 zufrieden

Vor allem die Vorbestellungen für GTA 6 seien ein Warnzeichen, denn die PS5 von Sony dominiert hier ganz klar. Und Microsoft? Dort sah man sich nach der Meldung in die Ecke gedrängt, das folgende Statement von Matthew Ball war aber ein Fehler:

Tom, wir sind sehr zufrieden mit den Vorbestellungen für „GTA VI“. Der Titel bricht derzeit Rekorde für die Xbox, und wir gehen davon aus, dass im Laufe des Herbstes noch weitere Rekorde gebrochen werden. Unsere interne Analyse zeigt, dass unser Anteil an den Vorbestellungen unserem Anteil am Konsolenmarkt entspricht.

Kurz nach seiner Antwort auf Tom Warren folgte von diesem, und vielen anderen Vertretern der Medienbranche, natürlich direkt die Frage: Welchen Anteil hat denn die Xbox? Wie lauten denn die Zahlen? Microsoft nennt nämlich seit Jahren keine konkreten Zahlen mehr und ohne die ist so eine Aussage nur bedingt hilfreich.

Matthew Ball äußerte sich nicht mehr dazu.

Und die Kürzungen in der Xbox-Sparte sind laut Tom Warren noch nicht vorbei, was bei vielen Mitarbeitern die Stimmung belasten dürfte. Da hilft es auch nicht, dass Microsoft erst vor wenigen Wochen viele Millionen Dollar in Kojima gepumpt hat.

Die Strategie für die Xbox ist aktuell nur sehr schwer zu erkennen, so Tom Warren, und ich gehe noch einen Schritt weiter und stelle mir die Frage, ob es überhaupt eine Vision neben den Kostenkürzungen gibt. Ich kann diese noch nicht erkennen.

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