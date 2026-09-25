Nintendo lehnte 2023 ein neues Zelda-Spiel ab

Ubisoft brachte in den letzten Jahren zwei Spiele mit Super Mario auf den Markt, einer der stärksten Marken von Nintendo. Die „Mario + Rabbids“-Reihe war zwar kein finanziell großer Erfolg, kam aber bei Medien und auch Spielern sehr gut an.

Laut Tom Henderson von Insider Gaming waren Ubisoft und Nintendo durchaus damit zufrieden. Doch Ubisoft Milan, das Entwicklerstudio, wollte mehr, viel mehr.

Ein Zelda-Spiel mit Ganondorf

Kurz nach dem Release des zweiten Spiels pitchte man ein neues Projekt mit dem Codenamen „Goliath“, welches noch 2022 in die Konzeptphase ging. Es sollte ein komplett neues Zelda werden, ein Spin-off, welches den Fokus auf Ganondorf legt.

2023 arbeitete man an einem ersten Prototyp für dieses Zelda-Spiel, welches aber im November 2023 von Nintendo abgelehnt wurde. Die Gründe sind unklar, so die Quelle, aber es führte zum Ende von Ubisoft Milan und auch die Beziehung der zwei Unternehmen wurde beendet. Ein neues Spiel ist derzeit also nicht in Planung.

Nintendo ist bei seinen Marken extrem vorsichtig und lizenziert diese nur äußerst selten an andere Unternehmen, vor allem bei Zelda. Was ich aber gut finde, denn man könnte auch mehr mit Zelda verdienen und die Marke verwässern lassen.

Schade ist es aber dennoch, denn das Projekt klingt sehr spannend, Ubisoft Milan hat bei der „Mario + Rabbids“-Reihe gut abgeliefert und mich hätte interessiert, was dabei entstanden wäre. Wir werden es aber nie erfahren, das Team ist aufgelöst.

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