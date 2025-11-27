Handel

Kleinanzeigen übernimmt die DHL-Versandkosten

Ab sofort und noch bis zum 24. Dezember 2025 bietet Kleinanzeigen (ehemals Ebay Kleinanzeigen) für die ersten 110.000 Käufe, die über die Bezahlfunktion von Kleinanzeigen mit dem Aktionscode „ADVENT“ getätigt werden, einen kostenlosen Versand per DHL an.

Dabei übernimmt also Kleinanzeigen die Versandkosten von DHL in vollem Umfang. Genutzt werden muss dafür die Funktion „Direkt kaufen“ oder „Angebot machen“. Das Angebot gilt für alle bei Kleinanzeigen angebotenen Paketvarianten von DHL, jedoch nur für die Kategorien, in denen die Bezahlfunktion verfügbar ist.

Die Bezahlung muss im Aktionszeitraum abgeschlossen werden. Der Aktionscode „ADVENT“ ist nicht übertragbar und wird weder bar ausbezahlt noch gutgeschrieben. Zudem gilt zu bedenken, dass er nur einmal pro User bzw. Account eingelöst werden kann.

Teilnahmebedingungen

Vom 27.11. bis (max.) 24.12. gibt es bei den ersten 110.000 abgeschlossenen Käufen, bei denen die Kleinanzeigen-Bezahlfunktion genutzt und der Aktionscode “ADVENT” eingegeben wird, kostenlosen Versand per DHL. Die Versandkosten von DHL bezahlt in diesem Fall Kleinanzeigen. Gilt für alle auf Kleinanzeigen angebotenen Paketgrößen von DHL. Angebot gilt nur für Kategorien, in denen die Bezahlfunktion angeboten wird. Der Code ist einmal einlösbar, nicht übertragbar, keine Barauszahlung, keine Gutschrift.

Alle Details zur Aktion findet ihr online auf einer Sonderseite

Paket

