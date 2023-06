Kommentar: Gedrosselt mit o2

Bis heute war ich gedrosselt mit meinem Tarif bei o2 unterwegs, etwas, das mir seit Jahren nicht mehr passiert ist, da mir die 15 GB im Monat mittlerweile sonst locker ausreichen. Es fühlt sich wie eine Flatrate an, da ich in der Pandemie deutlich weniger gereist bin – beruflich und auch privat. Doch aktuell ändert sich das wieder.

In den letzten zwei Wochen hatte ich Urlaub und war auch etwas unterwegs und da auch meine Eltern und Bekannte in Urlaub waren und man Dateien verschickt hat, habe ich die 15 GB komplett aufgebraucht. Das führte zu einer Woche Drosselung.

Drosselung mit o2 = Offline

Ich habe mal etwas gesucht und in meinem älteren Tarif wird die Geschwindigkeit wohl auf 32 kbit/s im LTE-Netz gesenkt. Nach den ganzen Pandemie-Monaten habe ich das Thema ignoriert, aber das hat mich im Jahr 2023 doch gewundert.

Damit kann man nichts machen, das ist quasi offline. Seiten aufrufen? Das ist nicht möglich. Eine iMessage verschicken? Geht, dauert nur 5 Minuten zum Verschicken und dann darf man 10-15 Minuten warten, bis die Antwort ankommt. Mails werden nicht abgerufen, nichts geht mehr. Ich war eine Woche ohne Internet unterwegs.

Ja, es liegt auch an mir, ich habe meinen Tarif seit Jahren nicht mehr überprüft, da das Thema Datenvolumen eben nicht mehr relevant für mich war. Doch 32 kbit/s, was ist denn das für ein Witz? Ich verstehe ja, dass man kein YouTube in 4K HDR streamen kann, wenn das Datenvolumen weg ist, aber das ist doch schon hart.

Es ist für mich okay, wenn ich gedrosselt bin, aber etwas WhatsApp, iMessage und mal 2-3 Mails sollten damit in einer akzeptablen Zeit möglich sein. Aber gut, man lernt dazu und es war auch nicht die einzige Sache, die ich im Urlaub gelernt habe.

In den letzten Wochen war ich mit meiner Frau unterwegs und die nutzt das Netz der Telekom und im direkten Vergleich fühlte sich o2 nicht nur wie eine andere Liga, es fühlte sich manchmal wie eine andere Sportart an. Bei mir daheim und im Gym ist das Netz gut, da benötige ich es auch am meisten, aber o2 unterwegs? Puh.

Vielleicht wird es auch mal Zeit für einen Wechsel, auf jeden Fall werde ich mich von diesem Tarif (er ist gar nicht so alt und ich habe damals einen sehr passablen Rabatt bekommen) trennen. Auch von o2? Mal schauen, der Gedanke kam erst am Wochenende, aber das ist doch ein wunderbares Thema für diese Webseite.

Und nach all den Jahren kann ich mal unseren eigenen Tarifvergleich nutzen.

Ich hätte jedenfalls nicht gedacht, dass ich mein Datenvolumen wieder komplett brauche, aber noch viel weniger hätte ich gedacht, dass man bei einem großen Netzbetreiber in einem der reichsten Industrieländer auf 32 kbit/s gedrosselt wird.

Irgendwie auch ein Symbolbild für die verschlafene Digitalisierung in Deutschland.

