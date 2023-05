Kommentar: Nintendo steht beim Switch-Nachfolger vor einem Risiko

Die Nachfrage nach der Nintendo Switch geht zwar zurück, aber sie knackte die 125 Millionen in diesem Jahr und obwohl Nintendo die Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr gesenkt hat, geht man dennoch von 15 Millionen Einheiten aus.

Anfang 2024 wären das also 140 Millionen verkaufte Switch-Einheiten und die Konsole würde damit Platz 3 der erfolgreichsten Konsolen aller Zeiten (wenn man Handhelds mit einbezieht) festigen. Holt man den Nintendo DS und die PS2 mit 155+ Millionen Einheiten ein? Schwierig, dazu geht die Nachfrage zu stark zurück.

Wie sieht die Zukunft bei Nintendo aus?

Doch wie geht es weiter? Neue Switch-Hardware hat Nintendo jetzt bis April 2024 ausgeschlossen und es deutet sich eine neue Konsole für nächstes Jahr an. Nach einem großen Erfolg sind aber nicht nur Investoren gespannt, was Nintendo macht.

Geht man den Weg von Sony und bringt einfach eine Nintendo Switch 2 auf den Markt? Möglich, aber würde das reichen? PlayStation-Nutzer sind das Konzept von Sony gewohnt, doch bei Nintendo gibt es eigentlich gerne etwas ganz Neues.

Ich bin mir nicht so sicher, ob eine Nintendo Switch 2/Pro bei der Zielgruppe von Nintendo ankommen würde, auch wenn ich mir das wünsche und es exakt meinen Geschmack treffen würde. Ob das aber die Nintendo-Nutzer auch alle so sehen?

Allerdings hoffe ich, dass Nintendo aus der Wii U gelernt hat und nicht einfach ein wildes Experiment wagt. Die Konsole an sich fand ich gar nicht so schlecht und es gab auch viele gute Spiele (einige davon sind jetzt Switch-Bestseller), aber man hatte als Besitzer den Eindruck, dass es anders ist, nur damit es eben anders ist.

Sollte Nintendo also am Konzept der Switch festhalten, was ich mir wünsche, dann hoffe ich, dass man nicht einfach „aus Prinzip“ ein wildes Experiment eingeht. Die DS-Reihe hat schon gezeigt, dass es nicht immer ein großer Sprung sein muss.

Der nächste Schritt wird aber sehr spannend, denn egal was Nintendo zeigt, jeder wird es mit dem Vorgänger vergleichen. Und diese Erwartungen kann eine neue Konsole kaum erfüllen. So ein Erfolg lässt sich nämlich nicht wirklich planen.

Die Gerüchte in den kommenden Monaten werden sehr spannend und was mich auch sehr interessiert: Wie geht Nintendo das mit der Abwärtskompatibilität an?

Davon ist die Marke eigentlich gar kein Fan, denn man kann alte Schinken sehr gut als Deluxe-Version neu zum Vollpreis verkaufen. Doch der Markt hat sich doch ein bisschen gewandelt und die Switch-Nutzer werden das sicher auch verlangen.

Mal schauen, was da so nach dem neue Zelda ansteht, das ist jetzt diese Woche und in den kommenden 1-2 Monaten das große Highlight und reicht aus. Danach sieht es derzeit aber sehr düster bei Nintendo aus und früher oder später wird man über die Pläne für Ende 2023 und 2024 sprechen müssen, spätestens im Herbst.

Ich bin da bei euch, sowas wie eine Nintendo Switch 2/Pro würde mir am Ende für viele weitere Jahre reichen und ich würde es mir sogar wünschen. Doch ich habe so das Gefühl, dass das nicht der Weg sein wird, den Nintendo bei Konsolen geht.

Es wird ein riskanter Schritt für Nintendo, egal was geplant ist. Sei es eine neue Konsole oder Switch 2, die Erwartungen sind nach so einem Hit groß. Nintendo hat ja sogar eine neue Handheld-Ära eingeleitet, sowas gelingt wohl kein zweites Mal.

