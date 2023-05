Neue Nintendo-Konsole für 2024: Die „Entwicklung schreitet gut voran“

Wir haben gestern erfahren, dass die Nachfrage nach der Nintendo Switch langsam einbricht und Nintendo zwar von weiterhin ordentlichen 15 Millionen Einheiten im aktuellen Geschäftsjahr ausgeht, aber selbst angibt, dass das sehr schwer wird.

Also, Zeit für neue Hardware? Noch nicht, denn Nintendo hat eine neue Switch oder Hardware für das aktuelle Geschäftsjahr ausgeschlossen. Vor April 2024 ist hier also nichts geplant. Doch wie geht es weiter? Da hat Nikkei Asia jetzt etwas gehört.

Eine Quelle hat verraten, dass die „Entwicklung“ einer neuen Konsole derzeit „gut voranschreitet“. Allerdings werden wir die neue Konsole nicht vor dem Frühjahr 2024 sehen, was zur Aussage von Nintendo passt. Vor April 2024 kommt nichts.

