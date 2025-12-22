Kommt das Steam Deck 2? Valve stellt erste Generation ein

Valve optimierte das erste Steam Deck nach einer Weile und spendierte diesem ein OLED-Display. Doch man verkaufte die LCD-Version weiter. Bis jetzt, denn Valve hat sie offiziell eingestellt und verkauft nur noch die restlichen Einheiten ab.

Steam Deck startet jetzt deutlich teurer

Das bringt den Nachteil mit, dass der Einstieg in die Welt der Handhelds bei Valve teurer wird, denn die LCD-Version lag bei 419 Euro und die OLED-Version startet direkt bei 569 Euro. Ich würde zwar immer zum OLED-Modell greifen, aber das ist nicht jedem wichtig und so riskiert Valve, dass man potenzielle Kunden verliert.

Warum macht Valve das? Das sagt man leider nicht. Möglich wäre, dass es doch keiner mehr haben wollten, es sich nicht mehr rechnet, weil die RAM-Preise (es gibt aktuell eine Krise) zu hoch für diese Version sind oder ein Nachfolger kommt.

Vor 2 Jahren sprach Valve von 2-3 Jahren für einen Nachfolger und technisch wäre es langsam durchaus mal wieder Zeit für ein Upgrade. Vor ein paar Tagen gab man an, dass Valve „eine gute Vorstellung“ für ein Steam Deck 2 habe, ich vermute also, dass das auch ein Grund ist. Aber, ich vermute, dass es erst Ende 2026 kommt.