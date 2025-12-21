Mein Tipp der Woche: HITMAN World of Assassination

In den nächsten Tagen gehe ich hier auf meine Highlights 2025 und auch mein Spiel des Jahres ein. Aber ich habe vor ein paar Wochen auch einen neuen Run bei Hitman gestartet, der mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Die Reihe gehört für mich, mit Blick auf Gameplay, zu meinen Lieblingsspielen der letzten Jahre.

Was ist „World of Assassination“? Das ist die Kollektion der drei Hitman-Spiele und darüber hinaus gibt es noch einiges mehr. IOI, die Entwickler von Hitman, bringen außerdem ab und zu exklusive Events, die man nur kurze Zeit spielen kann. Mich hat das Eminem-Event angelockt und danach habe ich die Trilogie neu gespielt.

Für mich eines der besten Stealth-Spiele, welches ich bei diesem Run auch mal ganz anders angegangen bin. Ich habe versucht kreativer vorzugehen und immer wieder neue Lösungswege zu wählen, die schwieriger sind. Das ist es, was ich bei Hitman so schätze, die Freiheit, es gibt viele und sehr kreative Wege zum Ziel.

Doch vor allem das neue Bond-Spiel hat dafür gesorgt, dass Hitman wieder auf meine Roadmap kam, das sieht wie eine Mischung aus Hitman und Uncharted aus und wenn das zutrifft und gut umgesetzt ist, freue ich mich sogar noch mehr auf 007 als auf GTA 6. Aber auch die Hitman-Reihe bleibt 2025 eine Empfehlung.

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

