Steam Deck 2: Valve hat „eine gute Vorstellung“ für neue Generation

Valve plant ein Steam Deck 2, das ist sicher, und es soll spätestens bis Ende 2026 kommen, denn man möchte einen „echten Sprung“ bei der Performance sehen und nicht nur 20 oder 30 Prozent mehr. In diesem Jahr ist der Handheld kein Thema.

Doch Valve hat im Interview mit IGN verraten, dass man bereits „eine ziemlich gute Vorstellung davon hat, wie die nächste Version des Steam Deck aussehen wird“, so Pierre-Loup Griffais. Man plant bei Valve aktuell ein „echtes Next Gen Steam Deck“.

Kommt ein Steam Deck mit ARM-Chip?

Details stehen noch aus, aber Pierre-Loup Griffais deutet an, dass Valve keinen der aktuellen Chips nutzen wird, man wartet auf neue Technik. Übrigens sei auch ARM eine Option für ein Steam Deck, so ein Schritt habe viel „Potenzial“ für die Zukunft.

Es wird nach der Steam Frame weitere Produkte mit ARM-Chip geben, das sei auch schon geplant, so Pierre-Loup Griffais in einem Interview bei The Verge, was Ende der Woche erscheint. Doch konkret ankündigen möchte Valve diese Woche nichts.

Da erwartet uns also ein spannendes Jahr rund um Valve, neue Hardware und vor allem SteamOS als Plattform. Die große Ankündigung diese Woche fühlte sich wie ein Startschuss für einen noch größeren Plan von Valve an, der 2026 durchstartet.