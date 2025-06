Kostenlos und in HD: Zattoo startet zwei neue FAST-Sender

Der Streaming-Anbieter Zattoo hat sein kostenloses Angebot um zwei neue, werbefinanzierte Sender erweitert. Dabei handelt es sich um FAST-Sender (Free Ad-Supported Streaming TV), die über die Zattoo-App abgerufen werden können. Der Sender Talk? Now! bietet Podcast-Inhalte in HD-Qualität und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Der zweite Sender, Tennis Channel, konzentriert sich auf Berichterstattung und Inhalte rund um den Tennissport, sendet in Full HD und ist derzeit nur in Deutschland verfügbar.

Beide Sender lassen sich in der Senderliste der App als Favoriten speichern. Darüber hinaus stehen die üblichen Funktionen wie Pausieren, Neustarten und zeitversetztes Anschauen bis zu sieben Tage rückwirkend zur Verfügung. Diese Neuerungen betreffen ausschließlich das kostenlose, werbefinanzierte Angebot von Zattoo und erweitern dessen Inhalte, ohne dass zusätzliche Kosten für die Nutzer entstehen.

Inhaltlich werden die neuen Sender wie folgt beschrieben:

Talk?Now! – Wir reden.

Der Kanal rund um Videopodcasts!

Ein taufrischer Sender mit starken Stimmen aus der deutschsprachigen Podcast-Szene. Talk?Now! bringt Videopodcasts direkt auf den Bildschirm – von Gesellschaft und Popkultur bis zu Mental Health und queeren Perspektiven. Immer aktuell und vielfältig: Von TruCrime Hits wie „Überdosis Crime“, den PoC-Talk „Aktivkohle“ mit Annabelle Mandeng, Freundschafts- oder Businessthemen. Sicher ist: wir reden drüber. Tennis Channel – Spiel, Satz und Stream!

Game, Set & Match! Der Tennis Channel bietet Tennis nonstop – von Live-Übertragungen der ATP- und WTA-Tour bis zu exklusiven Formaten wie dem Davis Cup, Billie Jean King Cup und der Tennis Channel Bundesliga. Ergänzt wird das Programm durch Highlights legendärer Grand Slam Matches und hochwertige Tennis-Dokus. Aktuell blickt seit dem 21. Juni die Damen-Tennis-Welt nach Bad Homburg. Dort stehen bei der 5. Auflage der Bad Homburg Open powered by Solarwatt (WTA 500) Spitzenspielerinnen wie Jessica Pegula, Jasmine Paolini und Iga Swiatek im Mittelpunkt und holen sich den letzten Feinschliff für Wimbledon.

Der Streaming-Anbieter hat unter anderem das Abomodell „Zattoo Smart HD“ im Angebot, das 212 TV-Sender in HD-Qualität (1280 × 720 Pixel bei 50p) sowie Restart & Live Pause bietet.

Die aktuell von Zattoo angebotenen TV-Pakete könnt ihr online einsehen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->