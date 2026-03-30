Krankenkassen vor Mega-Reform: Diese Änderungen würden Versicherte direkt treffen
Die Bundesregierung hat den ersten Bericht der Finanzkommission Gesundheit als Grundlage für eine umfassende Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt.
Die eingesetzte Finanzkommission hat ihren Bericht fristgerecht übergeben und darin kurzfristige Maßnahmen zur Stabilisierung der Beitragssätze ab 2027 skizziert. Laut Bundesgesundheitsministerium analysiert das Gremium die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung und benennt zentrale Kostentreiber sowie strukturelle Herausforderungen.
Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass ohne Gegenmaßnahmen ein Defizit von über 15 Milliarden Euro im Jahr 2027 droht, das bis 2030 auf mehr als 40 Milliarden Euro anwachsen könnte. Insgesamt wurden 66 Empfehlungen formuliert, die laut Ministerium eine nachhaltige Stabilisierung der Beiträge ermöglichen sollen.
Geplante Maßnahmen zur Stabilisierung der GKV-Finanzen
Ausgewählte Ansatzpunkte der Kommission:
- Anpassungen bei Leistungen und Zuzahlungen für Versicherte
- Effizienzsteigerungen bei Krankenhäusern und Ärzten
- Höhere Rabatte und Steuerungsinstrumente im Pharmabereich
- Begrenzung von Ausgaben der Krankenkassen
Hier ein Auszug einiger konkreter Vorschläge:
- Anpassung der Zuzahlungsgrenzen für Patienten an die Inflation, wodurch Eigenanteile steigen könnten
- Abschaffung der beitragsfreien Ehegattenversicherung, was zusätzliche Beiträge für bisher kostenfrei Mitversicherte bedeuten kann
- Streichung der Erstattung für homöopathische Leistungen durch die gesetzliche Krankenversicherung
- Streichung der Kostenübernahme für Cannabisblüten in der medizinischen Versorgung
- Absenkung des Krankengeldes sowie mögliche Änderungen bei Anspruch und Bezugsdauer
- Einführung eines Teilkrankengeldes und strengere Mitwirkungspflichten für Versicherte beim Krankengeld
- Erhöhung von Verbrauchssteuern auf Tabak und Alkohol sowie Einführung einer Zuckersteuer auf Softdrinks
- Verpflichtende Zweitmeinungsverfahren bei bestimmten Operationen zur Vermeidung unnötiger Eingriffe
- Anpassungen bei Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, etwa Einschränkungen einzelner Leistungen
- Stärkere Orientierung an evidenzbasierter Medizin, wodurch Leistungen ohne nachgewiesenen Nutzen entfallen können
- Alle Vorschläge im Detail (PDF)
Das Bundesministerium für Gesundheit will die Vorschläge prüfen und auf dieser Basis zeitnah ein Gesetzgebungsverfahren einleiten. Ziel sei es laut Ministerium, kurzfristig wirksame Maßnahmen umzusetzen und den Krankenkassen Planungssicherheit zu geben. Parallel soll die Kommission bis Ende 2026 weitere Reformvorschläge erarbeiten.
Ich halte den Bericht erstmal für einen klaren Startpunkt. Entscheidend wird jedoch die konkrete Umsetzung sein, da viele Maßnahmen spürbare Auswirkungen auf die verschiedenen Akteure im Gesundheitssystem haben dürften. Während die Finanzkommission naturgemäß die Zahlen im Blick hat, muss die Politik auch die Menschen im Blick haben. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch einiges an Streit erwarten dürfen.
in Schnäppchen | Update
Da macht der Wurstfluencer eh nicht mit…
>“Ich gehe davon aus, dass wir hier noch einiges an Streit erwarten dürfen.“
Warum wird eine politische Diskussion immer direkt als Streit tituliert? Gibt es nur noch digitale Sichtweise wie eine Meinung sein oder Streit? Gibt es dazwischen nicht noch Diskussionen?
Das ist nur meine subjektive Einschätzung, nachdem ich in den letzten Tagen viele Äußerungen dazu in den sozialen Netzwerken und auch in einigen Medien aufgefasst habe. Also einige Organisationen und auch viele Privatpersonen laufen regelrecht Sturm aufgrund der Vorschläge. Die sachliche Diskussionsebene wird da leider oft auf breiter Fläche verlassen.
Das sollte auch kein Vorwurf in deine Richtung sein. Das ist ein grundlegendes Problem unserer heutigen Gesellschaft, die immer mehr auf ihre Postionen besteht und nur schwer ind er Lage ist einen Konsens zu finden.
Endlich, es wird Zeit, dass dieser Schwachsinn wegkommt.
Das ist kein Schwachsinn, sondern ein Relikt aus der Zeit als es nur ein EInkommen pro Haushalt gab. Sicherlich kann/ soll es eine Anpassung geben, aber bitte nicht in der Art einer Pauschale. Diese wäre in meinen Augen sozial ungerecht.
Konnte mir ein Modus vorstellen wie bei der Pflegeversicherung wo Versicherte ohne Kinder ein bestimmten Prozentsatz mehr für die Pflegeversicherung zahlen müssen.
Einige sehr gute Vorschläge dabei, aber im Bereich Digitalisierung fehlt noch einiges. Bitkom hat bereits reagiert.
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-zu-Sparvorschlaegen-fuer-das-Gesundheitssystem