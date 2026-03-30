Krankenkassen vor Mega-Reform: Diese Änderungen würden Versicherte direkt treffen

Die Bundesregierung hat den ersten Bericht der Finanzkommission Gesundheit als Grundlage für eine umfassende Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt.

Die eingesetzte Finanzkommission hat ihren Bericht fristgerecht übergeben und darin kurzfristige Maßnahmen zur Stabilisierung der Beitragssätze ab 2027 skizziert. Laut Bundesgesundheitsministerium analysiert das Gremium die Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung und benennt zentrale Kostentreiber sowie strukturelle Herausforderungen.

Die Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass ohne Gegenmaßnahmen ein Defizit von über 15 Milliarden Euro im Jahr 2027 droht, das bis 2030 auf mehr als 40 Milliarden Euro anwachsen könnte. Insgesamt wurden 66 Empfehlungen formuliert, die laut Ministerium eine nachhaltige Stabilisierung der Beiträge ermöglichen sollen.

Geplante Maßnahmen zur Stabilisierung der GKV-Finanzen

Ausgewählte Ansatzpunkte der Kommission:

Anpassungen bei Leistungen und Zuzahlungen für Versicherte

Effizienzsteigerungen bei Krankenhäusern und Ärzten

Höhere Rabatte und Steuerungsinstrumente im Pharmabereich

Begrenzung von Ausgaben der Krankenkassen

Hier ein Auszug einiger konkreter Vorschläge:

Anpassung der Zuzahlungsgrenzen für Patienten an die Inflation, wodurch Eigenanteile steigen könnten

Abschaffung der beitragsfreien Ehegattenversicherung, was zusätzliche Beiträge für bisher kostenfrei Mitversicherte bedeuten kann

Streichung der Erstattung für homöopathische Leistungen durch die gesetzliche Krankenversicherung

Streichung der Kostenübernahme für Cannabisblüten in der medizinischen Versorgung

Absenkung des Krankengeldes sowie mögliche Änderungen bei Anspruch und Bezugsdauer

Einführung eines Teilkrankengeldes und strengere Mitwirkungspflichten für Versicherte beim Krankengeld

Erhöhung von Verbrauchssteuern auf Tabak und Alkohol sowie Einführung einer Zuckersteuer auf Softdrinks

Verpflichtende Zweitmeinungsverfahren bei bestimmten Operationen zur Vermeidung unnötiger Eingriffe

Anpassungen bei Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen, etwa Einschränkungen einzelner Leistungen

Stärkere Orientierung an evidenzbasierter Medizin, wodurch Leistungen ohne nachgewiesenen Nutzen entfallen können

Alle Vorschläge im Detail (PDF)

Das Bundesministerium für Gesundheit will die Vorschläge prüfen und auf dieser Basis zeitnah ein Gesetzgebungsverfahren einleiten. Ziel sei es laut Ministerium, kurzfristig wirksame Maßnahmen umzusetzen und den Krankenkassen Planungssicherheit zu geben. Parallel soll die Kommission bis Ende 2026 weitere Reformvorschläge erarbeiten.

Ich halte den Bericht erstmal für einen klaren Startpunkt. Entscheidend wird jedoch die konkrete Umsetzung sein, da viele Maßnahmen spürbare Auswirkungen auf die verschiedenen Akteure im Gesundheitssystem haben dürften. Während die Finanzkommission naturgemäß die Zahlen im Blick hat, muss die Politik auch die Menschen im Blick haben. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch einiges an Streit erwarten dürfen.